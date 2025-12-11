Brasil alcanza un récord de 8,4 millones de turistas internacionales hasta noviembre

Solo en noviembre, 704.000 turistas ingresaron al país, lo que significa el mejor desempeño de este mes desde que comenzaron los registros.

En noviembre se llevó a cabo en Brasil la trigésima cumbre climática de Naciones Unidas (COP30), que atrajo a más de 60.000 personas a la ciudad amazónica de Belém, entre ellos presidentes y sus comitivas, ministros, diplomáticos, científicos y organizaciones de la sociedad civil de distintos países del mundo.

Según datos del Gobierno del estado de Pará, en los primeros 23 días del mes, cuando se llevó a cabo la cita, se registraron más de 3.000 vuelos comerciales con una afluencia de más de 500.000 pasajeros, un aumento del 52 % respecto al año pasado.

Ante los nuevos datos, Embratur proyecta un cierre de año por encima de los 9 millones de turistas internacionales.

Argentina se mantiene como principal país de origen de los turistas que visitan Brasil, con 3,1 millones de viajeros entre enero y noviembre, lo que representa un crecimiento del 82 % en comparación al mismo período del año pasado.

Le siguen Chile, con más de 721.000 turistas, y Estados Unidos, con casi 678.000.

A continuación figuran Uruguay y Paraguay, ambos por debajo del medio millón de viajeros.

La cifra histórica "demuestra que Brasil ha vuelto al mapa del turismo mundial más fuerte, competitivo y preparado para recibir cada vez más visitantes", expresó en la nota divulgada el ministro de Turismo, Celso Sabino.