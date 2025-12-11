Bulgaria se encamina a sus octavas elecciones generales anticipadas en cuatro años

"Hemos oído la voz de la sociedad", afirmó el primer ministro del país balcánico, el conservador Rosen Zhelyazkov, al anunciar la dimisión cuando faltaban pocos momentos para que en el Parlamento se votara una moción de censura impulsada por la oposición contra su Gobierno, formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista ITN.

"No dudamos de que el gobierno superaría la próxima moción de censura. Pero para nosotros, las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano", argumentó Zhelyazkov su dimisión.

El tripartito asumió funciones el 15 de enero de 2025, tras arduas negociaciones para alcanzar un acuerdo de coalición después de las elecciones legislativas de octubre de 2024, las séptimas anticipadas que celebró Bulgaria en tres años y medio.

Desde abril de 2021, las divisiones y bloqueos cruzados entre los partidos impidieron la formación de gobierno estables, lo que ha profundizado la desconfianza de la población hacia la élite política, acusada de una corrupción endémica.

En el país se abre ahora un nuevo capítulo de incertidumbre, con la perspectiva de una nueva convocatoria a las urnas de resultado incierto, ya que la formación más votada, el GERB del exprimer ministro Boiko Borisov, ha dejado claro que no está dispuesto a negociar otro acuerdo de coalición con el reparto actual de las fuerzas parlamentarias.

Los tres partidos en el poder no cuentan con mayoría de escaños y necesitan del apoyo del minoritario partido DPS-Nuevo Comienzo, encabezado por Delyan Peevski, un oligarca sancionado por EE.UU. y el Reino Unido, para poder aprobar leyes en la Cámara.

En un discurso a sus correligionarios transmitido en directo en Facebook, Borisov abogó hoy por celebrar nuevas elecciones lo antes posible, algo previsible para marzo de 2026.

Se espera que el Ejecutivo presente formalmente su dimisión al Parlamento mañana, viernes, tras lo cual debería recibir el mandato para continuar en el poder en funciones hasta ser sustituido por un nuevo equipo.

Antes de convocarse elecciones anticipadas, el presidente del país debe entregar el encargo de formar un nuevo Gobierno a los líderes de los tres partidos más votados, dándoles a cada uno un plazo de tiempo para negociar posibles alianzas.

"No habrá reformateo (...) Nos encargaremos de evitar que los precios suban (tras la incorporación del país a la Eurozona a partir del 1 de enero), pero este Gobierno dimitido ya no funciona", declaró Borisov en una clara alusión al temor de muchos ciudadanos de que la introducción de la moneda única europea acarree más encarecimientos en el país más pobre de la Unión Europea.

Así las cosas, se prevé que Bulgaria se convertirá, el próximo 1 de enero, en el primer país que recibe al euro con un Ejecutivo dimitido, aunque en funciones.

Decenas de miles de ciudadanos se manifestaron anoche en Sofía para exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Numerosas protestas se registraron también en otras ciudades del país.

Fue la tercera jornada de movilizaciones en los últimos días, que, convocadas por el opositor partido europeísta PP-DB, atrajo a muchos estudiantes y jóvenes que denuncian la corrupción endémica de la elite política y piden cambios drásticos para tener una perspectiva de futuro y no verse forzados a emigrar.

La ira de muchos de muchos de ellos se dirigió especialmente contra Borisov y Peevski, pues si bien no forman parte del gabinete, ambos ejercen una influencia decisiva en la toma de decisiones del Ejecutivo de Zhelyazkov, según todos los analistas.

Numerosos politólogos búlgaros sostienen que Peevski tiene una gran influencia además en el sistema judicial, los servicios de seguridad, buena parte de los medios y otros sectores estratégicos de la economía del país más pobre de la UE.

"¡Dimisión! Fuera Peevski y Borisov del poder", fue el lema de la marcha del miércoles.

Una encuesta publicada este jueves mostró que las protestas han erosionado el apoyo al GERB, vencedor en las últimas elecciones, y el 82 % de los encuestados reclamó un cambio en el modelo de gobierno, incluida una renovación de líderes y un sistema judicial más eficaz.

Según el más reciente índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), Bulgaria está en el penúltimo lugar de la UE, solo por delante de Hungría.