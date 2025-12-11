Claves del mayor caso de corrupción en un fondo indígena que involucra a expresidente Arce

Estas son las claves para entender el caso y por qué compromete a Arce, que entregó el cargo hace un mes:

El Fondioc fue establecido en 2005 para financiar iniciativas productivas y sociales en comunidades indígenas y campesinas, con aportes del impuesto a los hidrocarburos.

Como parte del directorio del fondo, el Ministerio de Economía, que estuvo bajo la conducción de Luis Arce entre 2006 y 2017 y diez meses de 2019, tenía un rol central en la aprobación y supervisión de los desembolsos.

La Contraloría reveló en 2015, después de seis meses de intervención, que hubo un desfalco de 172 millones de bolivianos (25,1 millones de dólares) entre 2009-2014, cuando Arce era ministro, periodo en el que se aprobaron 3.177 proyectos, incluidos al menos 30 "proyectos fantasma".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dirigentes de organizaciones sociales afines al entonces gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) fueron implicados en esos hechos irregulares, por lo que el Gobierno de Morales decidió intervenir y en 2015, el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre 2013 y 2015, el entonces director del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, detectó y luego denunció varias irregularidades en el desembolso de dinero para distintos proyectos.

No obstante, Aramayo fue detenido en 2016 y permaneció encarcelado durante siete años con detención preventiva, sin sentencia, hasta que en 2022 murió por una enfermedad.

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó en julio pasado una acusación formal para iniciar un juicio contra 15 personas por el desfalco millonario del Fondo Indígena, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, cercana a Morales, y que fue denunciada en su momento por Aramayo por autorizar el desembolso de 10 millones de dólares.

El expresidente Arce no fue investigado ni incluido en esa acusación.

El tema del Fondo Indígena regresó a la agenda pública tras la detención preventiva de la exdiputada del MAS Lidia Patty, la semana pasada, en otro proceso por presuntos delitos vinculados a esa entidad.

La Fiscalía acusó a Patty de recibir 700.000 bolivianos (100.574 dólares) del fondo en sus cuentas personales, dinero que estaba destinado a proyectos en beneficio de ocho comunidades para la producción de tomates. Además, se le abrió otro proceso por un proyecto de miel con una inversión de 650.000 bolivianos (93.390 dólares).

A raíz de la detención de Patty, la Fiscalía amplió la investigación y abrió un proceso penal contra Arce, detenido este miércoles e investigado por sus responsabilidades en el manejo del fondo cuando era ministro.

El fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo, señaló que el Ministerio de Economía financió 3.500 proyectos, de los que "ni la mitad" han sido concluidos y se evidenció que hubo desembolsos sin fiscalización a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.

María Nela Prada, quien fue ministra de la Presidencia de Arce, afirmó que el expresidente presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, mientras que el exmandatario permanece en celdas policiales a la espera de comparecer ante un juez cautelar.