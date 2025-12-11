Colombianos, marroquíes y venezolanos encabezaron la migración llegada a España en 2024

En 2024 llegaron a España 626.268 personas, 16.028 menos que en 2023, según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) del INE publicada este jueves.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana (con 168.122 llegadas a España), la marroquí (133.130) y la venezolana (103.225).

Además, la colombiana y la venezolana fueron las nacionalidades con un saldo migratorio (la diferencia entre las llegadas y las salidas de migrantes de la misma nacionalidad) más positivo.

Así, el saldo migratorio de los extranjeros en España ascendió a 619.652 personas en 2024, destacando, por nacionalidades, la colombiana (con un saldo positivo de 122.579 personas), la venezolana (86.033) y la marroquí (78.261).

Por otro lado, un total de 45.543 colombianos salieron de España en 2024, la tercera nacionalidad más numerosa de emigrantes, después de la marroquí (54.869 salidas) y la rumana (50.220).

Esta estadística incorpora por primera vez el nivel de estudios de los inmigrantes de más de 15 años y revela que el 31,2 % de los colombianos que llegaron a España tienen estudios de primaria y el 22,7 % estudios superiores.

En el caso de los venezolanos, el porcentaje con estudios hasta primaria es del 23,8 % y el de estudios superiores del 33,9 %.

Sin embargo, son los cubanos la nacionalidad latinoamericana con mayor número de personas con estudios superiores llegadas a España (el 38,3 % los tenían), seguidos de los argentinos, con el 35,1 %.

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron, por este orden, las comunidades autónomas que recibieron más inmigrantes extranjeros a lo largo de 2024.