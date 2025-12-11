Cuba suma 43 feminicidios en 2025 tras nuevo caso confirmado por activistas independientes

En este caso, la víctima es la maestra Yinet Labañino Acosta, de 40 años, quien fue asesinada el pasado lunes 8 de diciembre en su vivienda en la localidad Cabacú, del municipio de Baracoa, en la provincia Guantánamo (extremo este).

Las feministas refieren que el presunto agresor de Labañino también asesinó al esposo de ella, a causa de "asuntos relacionados con el machismo y la misoginia", por lo que lo este otro homicidio lo registran como un "asesinato de hombre por motivos de género".

En su nuevo informe alertaron sobre 16 intentos de feminicidio y añadieron que investigan actualmente siete casos más en todo el país.

De acuerdo con el registro de ambas plataformas, este es el cuarto feminicido ocurrido en la isla desde el pasado 30 de noviembre, cuando Rosa Idania Ferrer Pérez, de 46 años, fue asesinada por su pareja en la provincia Cienfuegos (centro).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Le siguieron el de Heidi García Orosco, una estudiante de 17 años apuñalada el 5 de diciembre por su novio en su domicilio en la provincia Matanzas (oeste), y dos días después murió Elianne Reyes Gómez (26 años), a manos de su pareja en la provincia occidental Mayabeque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tres vidas truncadas, tres familias devastadas y un patrón persistente: violencia de pareja, hogares convertidos en escenarios del crimen y mujeres sin mecanismos reales de protección", señalaron las activistas en una nota recién divulgada en las redes sociales.

Asimismo recalcaron nuevamente que Cuba sigue "sin una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención".

Ambas plataformas han insistido en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género" en la isla. Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en foco.

De acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas, en 2024 el 76,8 % de los feminicidios fueron cometidos contra mujeres entre 15 y 45 años, y 17 de los 56 casos verificados ocurrieron en la franja de edad de 15 a 30 años.

A ello suman que el 55,4 % de los crímenes machistas que registraron el pasado año ocurrieron en viviendas de la víctima o compartidas con el agresor.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo, en 2023 registraron 110 víctimas.

A mediados de este año fue aprobado un sistema nacional de "registro, atención, seguimiento y monitoreo" de la violencia machista en el país y se anunció el lanzamiento de la campaña "No más", enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.