Dos proyectos tecnológicos impulsarán la trazabilidad del ganado vacuno en Uruguay

Los proyectos seleccionados contarán con 12 meses para desarrollar y testear sus prototipos en campo y se denominan 'Innovación en caravanas uruguayas con geolocalización y análisis predictivo de datos" y "Sistema de identificación, monitoreo y trazabilidad bovina'.

Ambas soluciones han sido presentadas junto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y por un monto de unos 4,7 millones de pesos uruguayos (119.000 dólares) cada uno.

Las iniciativas apuntan a dispositivos de identificación individual con geolocalización, registro temporal, autonomía energética y capacidad de análisis de datos, alineados con la infraestructura nacional.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, Alfredo Fratti, aseguró en la presentación que la iniciativa busca mejorar el sistema de trazabilidad individual obligatorio vigente desde hace casi 20 años e informó que al llamado acudieron 34 propuestas de empresas e instituciones de varios países.

Según Fratti, Uruguay dará "otro salto difícil de empatar internacionalmente" en un sector que sigue siendo el principal rubro exportador del país.

El concurso contó con el apoyo del Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

El presidente de la ANII, Álvaro Brunini, aclaró que, además del potencial tecnológico, el comité evaluador ponderó escalabilidad, costos, durabilidad y suficiencia energética, así como la posibilidad de integrar los desarrollos al ecosistema uruguayo de trazabilidad y a las necesidades del sector productivo.

Por su parte, el presidente de INIA, Miguel Sierra, sostuvo que la iniciativa supone "un salto en calidad" respecto al sistema basado en registros administrativos que Uruguay implementa desde 2006, al avanzar hacia un modelo "inteligente y automatizado" que mejora la gestión productiva, la sanidad y el bienestar animal.

El presidente de INAC, Gastón Scayola, recordó que la trazabilidad bovina universal es uno de los grandes atributos de la carne uruguaya en los mercados internacionales y que ningún otro país ha replicado el modelo en la misma escala.

Añadió que la meta no es solo "ponerse al día", sino "prepararse para los próximos 20 años", ya que —según expresó— una política de Estado en trazabilidad exige estar "un paso adelante" en tecnología y en su aplicación masiva en la producción agropecuaria.