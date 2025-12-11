EEUU, Asia y Latinoamérica tirarán del aumento del consumo de crudo en 2026, según la OPEP

En su informe del mes de diciembre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vincula ese aumento de la demanda de crudo a la previsión de que la economía global "continúe su expansión constante", con un crecimiento del 3,1 % en 2025 y 2026.

Para el año que ahora acaba la OPEP calcula un consumo medio de 105,14 mbd, un 1,3 % más que en 2024.

"Este pronóstico se basa en la actividad económica y petroquímica sostenida en las principales naciones consumidoras, lo que se espera que respalde la demanda de combustibles para el transporte y destilados en 2026", señalan los expertos del cartel petrolero en su análisis.

Por regiones, los países asiáticos en desarrollo, incluyendo en ese grupo a China e India, son los que proporcionalmente aumentarán su consumo de crudo.

La OPEP estima que esas naciones consumirán juntas más de un tercio de la demanda total mundial.

India será el país donde más crezca el consumo, impulsado por el uso de gasolina y diésel y por la industria petroquímica.

China, por su parte, se mantiene como el segundo consumidor mundial de crudo, por detrás de EEUU.

"Se espera que en 2026 continúe el crecimiento económico actualmente estable de China, aunque se prevé que sea ligeramente inferior a la tasa de crecimiento del país en 2025", señala la OPEP, que destaca la tregua temporal en la guerra comercial con EEUU y la estabilización del mercado inmobiliario entre los factores tras esa evolución.

Por su parte, las naciones más industrializadas de América, Europa y Asia aumentarán su consumo apenas un 0,3 % en 2026, unos 150.000 barriles, de los que tres cuartas partes corresponde a Estados Unidos.

Así, este es la única de ese grupo de países donde aumenta significativamente la demanda gracias a una economía que, según la OPEP, seguirá creciendo una vez superado el cierre del Gobierno.

América Latina es otra de las regiones donde aumentará el consumo, casi un 2 %.

"En general, se proyecta que la economía regional mantenga un fuerte impulso, lo que respaldará la demanda de petróleo en la región, la cual se prevé que crezca en 131.000 barriles por día", indica el informe de la OPEP.

Se espera que el aumento del consumo y la relajación de los conflictos comerciales anime la creación de empleo.

Respecto a la oferta de petróleo de los países competidores de la OPEP y sus aliados, el informe apunta a que Brasil, Canadá, Estados Unidos y Argentina serán lo que más aumenten su bombeo.

En total, los países fuera de la OPEP suministrarán en 2026 una media de 54,15 mbd, poco más de la mitad de la demanda mundial.

La demanda de crudo de los diez países OPEP y otras doce naciones aliadas, entre ellas Rusia, será en 2026 de 43 mbd.

Según estimaciones de fuentes independientes, esos 22 países exportadores de crudo bombearon el pasado mes de noviembre 43,065 un marginal aumento del 0,1 % respecto al mes anterior.

Destaca la caída, por segundo mes consecutivo, de las extracciones en Venezuela, miembro de la OPEP, hasta 934.000 barriles diarios.

Arabia Saudí, por su parte, bombeó el pasado mes, según esas fuentes, más de 10 mbd, lo que equivale caso al 25 % del total de esas 22 naciones aliadas.