EE.UU. vincula la incautación del petrolero con su operación contra el "régimen" de Maduro

"Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses", dijo la secretaria durante su comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes.

Trump anunció el miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas tras semanas de bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe supuestamente cargadas de drogas.

El mandatario afirmó que Estados Unidos se quedará con el petróleo confiscado, una acción condenada por el Gobierno venezolano, que lo califica de "asalto".

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

La Administración de Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde que el Comando Sur de Estados Unidos inició el operativo 'Lanza del Sur', han hundido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes descritos por Washington como "narcoterroristas".

Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.