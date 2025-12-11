Ejército libanés ha implementado el 90 % del alto el fuego en el sur, dice el Parlamento

Así lo indicó Berri tras su reunión con el Consejo del Sindicato de Prensa Libanesa encabezado por su presidente, Awni al Kaaki, según un comunicado de su oficina, en la que añadió que desde el inicio de la tregua, en noviembre de 2024, el Ejército libanés ha desplegado más de 9.300 oficiales y soldados, con el apoyo de la misión de la ONU en el Líbano (FINUL).

Pero, como afirmó, "lamentablemente, nadie pregunta, ni ha preguntado, dónde, cuándo ni cómo Israel implementó o se adhirió a una sola cláusula del acuerdo de alto el fuego. Al contrario, ha ampliado el área de su ocupación del territorio libanés".

De hecho, la FINUL ha documentado alrededor de 10.000 violaciones del acuerdo entre ambos países desde el alto el fuego.

Hace una semana, tanto el Líbano como Israel mandaron representantes civiles a Naqoura (sur del Líbano) para reunirse y abrir un canal de diálogo directo para abordar el alto el fuego, en un momento de máxima tensión por una posible nueva escalada de Israel contra Hizbulá.

Respecto a estas negociaciones, Berri comentó que ha dicho "en repetidas ocasiones" que no tiene objeción a "solicitar la asistencia de cualquier experto civil o técnico si es necesario, siempre que se cumpla el acuerdo".

Berri es el líder del partido chií Amal, principal aliado de Hizbulá en el Líbano, y también fue el máximo negociador del alto el fuego con Israel del lado libanés.

Hizbulá ha alertado de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistió en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al "chantaje" israelí.

Israel sigue bombardeando el Líbano prácticamente a diario y aún ocupa varios puntos de su región meridional pese al cese de hostilidades alcanzado hace casi un año.

El Gobierno libanés aprobó un plan para lograr que solo haya armas en manos de las fuerzas de seguridad oficiales, pero por el momento se centra en una primera fase con la que busca completar para final de año el desarme de actores no estatales en la franja fronteriza con Israel.

El resto del territorio será abordado gradualmente en fases posteriores, mientras que el Estado judío querría avances más rápidos y garantizados en todo el Líbano.