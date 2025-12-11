El ancestral delineado árabe, conocido como Kohl, inscrito como Patrimonio por la Unesco

La candidatura, presentada de forma conjunta por nueve países árabes —Siria, Irak, Jordania, Libia, Omán, Palestina, Arabia Saudí, Túnez y Emiratos Árabes Unidos— subraya que el kohl es uno de los elementos culturales que más puentes tiende en la región, presente tanto en comunidades beduinas como rurales, costeras y urbanas.

Más que maquillaje, el kohl ha sido históricamente un protector frente al sol y la arena del desierto, un remedio tradicional para los ojos y un símbolo de belleza y espiritualidad.

Su elaboración —a partir de la piedra de antimonio o del hollín de aceites naturales— y su aplicación con el marwad, una varilla fina, forman parte de un conocimiento que se transmite sobre todo entre mujeres.

"Este éxito colectivo abre la vía a nuevas iniciativas comunes. El reconocimiento no es un punto de llegada, sino el inicio de un compromiso renovado para preservar nuestro patrimonio y fortalecer la comprensión entre nuestros pueblos", dijeron en conjunto las delegaciones de los países implicados, encabezadas por Siria.

Según la candidatura, la práctica sigue siendo un marcador de identidad compartida y un espacio de cohesión social que articula oficios locales, desde artesanas que producen los recipientes makhala, donde se guarda la pintura, hasta apotecarios y sanadores tradicionales.

El proceso para lograr la inscripción suele durar entre 18 meses y dos años, tiempo durante el cual la Unesco evalúa que el elemento cumpla criterios como su valor cultural, su transmisión activa dentro de la comunidad, la participación de los portadores en la candidatura y la existencia de medidas de salvaguardia realistas que garanticen su continuidad.