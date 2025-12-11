El Banco Central de Perú mantiene tasa de interés de referencia en 4,25 % por cuarto mes

Al cabo de su reunión de directorio mensual, el banco emisor explicó que la tasa de inflación total, como la de sin alimentos y energía, a 12 meses permanecieron en 1,4 % y 1,8 %, respectivamente.

Además, el BCRP precisó que se proyecta que la inflación interanual se aproxime gradualmente al centro del rango meta en los próximos meses y que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2 % en el horizonte de proyección.

Destacó que, en noviembre pasado, los indicadores adelantados de la actividad económica muestran un buen desempeño, y que casi todos los de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, e incluso la mayoría de los indicadores de expectativas mejoraron respecto a octubre, en un contexto en que "la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial".

Igualmente, el banco central señaló que las perspectivas de la actividad económica mundial apuntan hacia un crecimiento moderado en un contexto de disminución de tensiones comerciales.

En la sesión de esta jornada, el directorio también acordó una tasa de interés de 2,25 % anual para los depósitos overnight (a muy corto plazo), como parte de las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Asimismo, en el caso de las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, dispuso una tasa de 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a estas 10 operaciones en los últimos tres meses.

La próxima sesión de directorio para revisar el Programa Monetario se realizará el 8 de enero, según detalló el banco emisor peruano.