El canciller chino, Wang Yi, visitará Arabia Saudí, EAU y Jordania a partir de mañana

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que estos tres países "mantienen una profunda amistad tradicional con China" y que Pekín "siempre ha abordado y promovido las relaciones con estos tres países desde una perspectiva estratégica y a largo plazo".

Guo, que no precisó las fechas de llegada de Wang a cada uno de los países, aseveró que "los intercambios y la cooperación entre China y estos países en diversos ámbitos han dado resultados fructíferos".

Wang "visitará los tres países y mantendrá conversaciones con sus ministros de Asuntos Exteriores para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, la situación en Oriente Medio y los principales temas de interés común", agregó el vocero.

China ha intensificado en los últimos años su labor diplomática en Oriente Medio y ha actuado de intermediario en acuerdos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en 2023 o en la reconciliación entre catorce facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamás y Fatah, en 2024.

En cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, China ha reiterado desde 2023 su apoyo a la 'solución de dos Estados', al tiempo que ha declarado su "consternación" por los ataques israelíes contra civiles en Gaza.