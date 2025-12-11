El DAX 40 sube un 0,68 % tras la bajada de los tipos de la Fed y pese a Oracle

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,68 % en 24.294,61 puntos.

La Fed bajó el miércoles sus tasas de interés en 25 puntos básicos, por tercera vez consecutiva, hasta un rango entre el 3,50 y el 3,75 %, debido al debilitamiento del mercado laboral, que corroboraron hoy nuevos datos.

Las solicitudes de subsidio por desempleo subieron en EE.UU. la última semana en 44.000 hasta 236.000, el mayor incremento desde marzo de 2020, al comienzo de la pandemia de coronavirus.

Estas cifras muestran un debilitamiento del mercado laboral mayor de lo que se esperaba, que podría llevar a la Fed a volver a reducir los tipos pese a que su presidente, Jerome Powell, dijo que la entidad "está bien posicionada para esperar y ver cómo evoluciona la economía".

La Fed también anunció que va a comprar bonos a partir del 12 de diciembre por valor de 40.000 millones de dólares, para apoyar la liquidez del mercado, lo que ha impulsado a la renta variable.

Oracle se desplomó en el inicio de sesión de Wall Street porque decepcionó el crecimiento en la inteligencia artificial y anunció más inversiones en centros de datos, que han avivado el temor en los mercados a una burbuja en la IA.

En Fráncfort, el fabricante de semiconductores Infineon perdió un 1,1 %, hasta 36,57 euros.

La empresa de energía E.on cayó un 3,3 %, hasta 15 euros, debido a la nueva regulación de la Agencia Federal de Redes.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, cedió un 2,4 %, hasta 215,10 euros.

El distribuidor de químicos Brenntag avanzó un 4,4 %, hasta 49,79 euros, y BASF subió un 2,7 %, hasta 44,56 euros.

El fabricante de camiones Daimler Truck ganó un 3,5 %, hasta 38,21 euros, después de que la empresa estadounidense de servicios financieros Morningstar recomendara la compra de sus acciones y subiera la cotización objetivo hasta 44 euros.