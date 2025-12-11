El director de Open Arms lamenta la "inacción deliberada" de Europa en materia migratoria

"Estamos pasando más tiempo en los juzgados que en el mar", declaró Camps a los medios a su llegada al Tribunal Supremo de Italia, donde hoy estaba prevista una vista para examinar la absolución del vicepresidente del Gobierno y líder ultraderechista, Matteo Salvini, en el juicio por bloquear en 2019 el desembarco de los inmigrantes salvados por Open Arms en el Mediterráneo.

Sin embargo, es probable que la sesión finalmente se posponga ya que la defensa de Salvini ha solicitado el aplazamiento de la audiencia porque su abogada, Giulia Bongiorno, se encuentra indispuesta.

"Estamos acostumbrados a este tipo de acciones. No es la primera vez que se cancela un acto unas horas antes", comentó Óscar Camps a los periodistas y añadió que, pase lo que pase, Open Arms seguirá trabajando en la misma línea de los últimos diez años, en los que ha logrado rescatar más de 73.000 personas en el Mediterráneo.

Destacó que Open Arms seguirá combatiendo las políticas migratorias de la Unión Europea que "actualmente ya incluso perjudican" a España, en referencia a la llegada de migrantes a Baleares, como consecuencia, a su juicio, de la "externalización de fronteras" a terceros países como Túnez o Argelia.

La sesión prevista este jueves en el Alto Tribunal italiano se produce prácticamente un año después de que, el 20 de diciembre de 2024, Salvini fuera absuelto por el Tribunal de Palermo (sur) a pesar de que la Fiscalía pedía condenarlo a 6 años de cárcel.

El político, actual vicepresidente y ministro de Infraestructuras en el Gobierno de Giorgia Meloni, había sido imputado por los delitos de secuestro de personas y omisión de actos oficiales por su política de "puertos cerrados" a las ONG que salvan inmigrantes.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, entonces ministro del Interior, impidió durante 20 días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por la nave del Open Arms.

Esta ONG sentó a Salvini en el banquillo de los acusados pero fue absuelto porque el Estado italiano "no tenía el deber" de ofrecer un puerto seguro a la nave humanitaria, según justificó el tribunal.

Pero el pasado julio la Fiscalía de Palermo, tras haber visto desoída su petición de condena en primera instancia, decidió presentar un recurso directamente ante el Supremo, saltándose el Tribunal de Apelación, una decisión prevista por la ley pero muy inusual.

Ante la posible revisión de su absolución, Salvini manifestó el pasado martes que no está preocupado y se encuentra tranquilo, pero se declaró "enfadado" porque después de casi cinco años el caso sigue en los tribunales, "no por un delito financiero o de corrupción" sino "porque, como ministro, cumplí lo que prometí: detener los desembarcos".