El ex jefe de Gobierno de la región china del Tíbet, acusado de recibir sobornos

Según recogieron medios locales en las últimas horas, Qizhala fue puesto bajo investigación por la Comisión Nacional de Supervisión y, tras completarse las pesquisas, el caso fue remitido a la Fiscalía, que decidió arrestarlo y presentar cargos formales por presunto soborno.

La acusación será examinada por el Tribunal Popular Intermedio número 1 de la ciudad central de Chongqing, autoridad designada para el juicio.

La Fiscalía, citada por la prensa china, sostuvo este miércoles que Qizhala se valió de una amplia trayectoria política en la provincia meridional de Yunnan y en el Tíbet para facilitar beneficios a empresas y particulares a cambio de sobornos.

De acuerdo con la acusación, utilizó los cargos que ocupó tanto en gobiernos municipales tibetanos, como en el Partido Comunista Chino (PCCh) como en la administración regional tibetana, así como puestos en la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo) y la CCPPCh, para recibir pagos "de cuantía especialmente elevada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comunicado oficial no detalla los montos exactos ni ofrece información sobre los proyectos o decisiones implicadas, aunque indica que los hechos habrían ocurrido durante un periodo prolongado y en diferentes escalones administrativos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Qizhala, de etnia tibetana, fue destituido en agosto y entregado a los organismos disciplinarios en el marco de la campaña anticorrupción que China mantiene desde hace más de una década.

La ofensiva, impulsada por el secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping, ha llevado a la caída de numerosos altos cargos provinciales, militares, empresariales y de agencias reguladoras.

Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de algunos de sus rivales o detractores.