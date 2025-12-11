El excuñado de Felipe VI que estuvo en la cárcel publicará un libro de memorias

Según informó este jueves la editorial Grijalbo, que publicará este libro, se trata de "un testimonio en primera persona sobre el éxito, la caída y la reconstrucción personal" de Urdangarín, que se separó la hermana de Felipe VI Cristina de Borbón en enero de 2022 tras casi 25 años de matrimonio.

En el libro repasa también su infancia, su trayectoria deportiva (antes de su boda fue jugador profesional de balonmano) y su llegada a la familia real tras su matrimonio con la infanta Cristina, pero también su "camino de reinvención personal" tras su paso por prisión.

Tras años en los que su vida ha sido narrada "por otros", Urdangarín asegura que ahora quiere contar su historia con su "propia" voz: "No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad".

El entonces cuñado del rey fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por un caso de corrupción relacionado con el desvío de fondos públicos, aunque el Tribunal Supremo español rebajó posteriormente su condena cinco meses.

Este caso provocó una fuerte crisis en la monarquía española ante la indignación en la opinión pública por las actividades delictivas del yerno del entonces rey, Juan Carlos I, que también se vio envuelto en sus propios escándalos y acabó abdicando en favor de su hijo en junio de 2014, en la que se considera el época más difícil que ha atravesado la familia real en las últimas décadas.

Urdangarín ingresó en prisión en junio de 2018 y en marzo de 2022 obtuvo la libertad condicional, pocos meses después de su separación de Cristina de Borbón, a la que el rey Felipe VI retiró su título nobiliario en 2015 ante su presunta implicación en la trama corrupta de su marido, aunque acabó siendo absuelta durante el juicio.

Las memorias de Urdangarín saldrán a la venta dos meses después de que el rey Juan Carlos I, padre de Felipe VI, haya publicado también sus memorias, bajo el título de 'Reconciliación', en las que admite sus "relaciones extraconyugales".

Juan Carlos I vive en Abu Dabi desde 2020, tras el escándalo al conocerse la relación que había mantenido con la alemana Corinna Larsen y, además, que tenía parte de su patrimonio en el extranjero.