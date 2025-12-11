El gobierno de Milei envía un proyecto de ley de reforma laboral al Congreso Argentino

El mandatario, que llegó a primera hora del jueves a Buenos Aires, publicó un video en sus redes en el que se ve el momento en que firmó la iniciativa junto al mensaje: "Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo para que Argentina sea grande nuevamente".

Las sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo, comenzaron este miércoles y se extenderán hasta el 30 de diciembre.

La Oficina del Presidente destacó en un comunicado este jueves que el proyecto busca reformar un sistema que “permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo”.

“Durante décadas, la combinación de altos costos derivados de la litigiosidad, reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida ha frenado la creación de empleo registrado, afectando especialmente a jóvenes, trabajadores informales y pequeñas y medianas empresas”, añadió el texto oficial.

Según el anuncio, el presidente se hizo "eco del reclamo de millones de trabajadores excluidos del sistema por culpa de la legislación vigente" y la iniciativa busca "dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del país y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos”.

El Ejecutivo, además, solicitó que el Congreso "otorgue un tratamiento rápido y responsable" al proyecto.

El proyecto, que el Gobierno busca debatir antes de fin de año, plantea cambios estructurales en el mercado de trabajo, como la flexibilización para contratar y despedir personal y limitar el ejercicio del derecho a huelga.

La reforma laboral se perfila como uno de los temas centrales de las próximas semanas en Argentina, en un escenario donde el oficialismo se ve fortalecido en el Parlamento después de la asunción de los nuevos diputados y senadores electos el pasado 26 de octubre, cuando sacó más del 40 % de los votos.

El viaje de Milei a Oslo tenía como objetivo acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, aunque finalmente la dirigente no participó del acto.

El presidente también tenía agendados encuentros con el rey de Noruega y autoridades locales, pero decidió suspender su agenda y regresar antes de lo previsto para avanzar con la iniciativa laboral, según fuentes oficiales.