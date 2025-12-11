El Gobierno de Portugal presenta una serie de medidas contra la violencia de género

La ministra de Justicia, Rita Júdice, presentó esas medidas tras una reunión del Consejo de Ministros, que necesitan el visto bueno del Parlamento para que salgan adelante.

Júdice explicó que se busca "un mayor uso de declaraciones para la memoria futura, la reducción de las suspensiones provisionales de los procedimientos y el derecho a la no revictimización".

En Portugal se conoce como "memoria futura" en este ámbito a la toma de declaraciones a la víctima de forma rápida y excepcional por parte de la fiscalía o un juez para evitar que más adelante en el proceso tenga que revivir el trauma o se pierdan pruebas.

Sobre ese punto, Júdice indicó que tiene que haber "la regla inequívoca" de que se tome declaración a la víctima en los procesos por violencia machista, especialmente a las más vulnerables, bajo requerimiento de la fiscalía o de la propia víctima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ministra destacó que esas declaraciones tendrán que ser "siempre" tomadas en cuenta, incluso cuando la víctima rechaza declarar más tarde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo, el Gobierno quiere regular la comparecencia judicial de menores de edad en este tipo de casos y que la toma de declaraciones sea con técnicos habilitados para ello.

El Ejecutivo también ha autorizado el gasto de siete millones de euros entre 2026 y 2028 para reforzar los servicios de teleasistencia, como el llamado 'botón del pánico', que es un dispositivo electrónico portátil que permite a las víctimas de violencia de género bajo protección judicial conectar de inmediato con las autoridades en caso de verse en una situación de peligro.