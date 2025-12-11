El griego Kyriakos Pierrakakis será el nuevo presidente del Eurogrupo

Pierrakakis se impuso al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la inesperada dimisión del ministro irlandés en noviembre, cuando apenas habían transcurrido cinco meses de su tercer mandato, para incorporarse al Banco Mundial.

El ministro griego asumirá a partir de mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única.

Grecia pasa así de haber sido el rostro de la crisis del euro durante la pasada década a pilotar el organismo que se encargó de diseñar unos rescates financieros que, en el caso de la economía helena, exigieron la aplicación de estrictos recortes y profundas reformas estructurales para evitar la bancarrota.

El país dejó de depender de la ayuda externa en 2018, cuando terminó el programa por el que desde 2010 recibió 289.000 millones de euros de sus socios internacionales, y desde entonces su economía ha retomado la senda del crecimiento -solo frenada por la pandemia- y sus niveles de deuda y déficit público se han estrechado.

Una historia que Pierrakakis conoce de primera mano tras haber participado en la negociación de las medidas del rescate durante el Gobierno de coalición de la conservadora Nueva Democracia (ND) y los socialdemócratas de PASOK (2012-2015) como miembro de la delegación que trataba con los "hombres de negro" de las instituciones internacionales.

Graduado en Informática por la Universidad de Economía de Atenas y con posgrados en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y en Políticas Tecnológicas por el MIT, comenzó su carrera en las juventudes del PASOK antes de incorporarse a las filas de Nueva Democracia (ND).

En 2019 fue nombrado ministro de Gobernanza Digital (2019-2023) en el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, desde dónde pilotó la digitalización de la administración pública helena, tras lo cual asumió la cartera de Educación (2023-2025) antes de ser nombrado titular de Economía y Finanzas en marzo pasado.

A sus 42 años y con menos de uno de experiencia al frente de un ministerio de Finanzas, Pierrakakis tomará el mando de un Eurogrupo en horas bajas, cuya influencia ha decaído precisamente tras los rescates financieros y conforme los principales retos económicos afectan a los Veintisiete, desde la pandemia hasta el refuerzo de la competitividad pasando por la guerra de Ucrania o las tensiones comerciales.

El reto para el ateniense será precisamente dar un impulso a este foro, algo que ya reclamaron varios países, incluida España, antes de la última elección de Donohoe, instando a centrarse en los dosieres más importantes para la eurozona como el euro digital, la unión bancaria o de mercados de capitales.

En este sentido, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, si bien no desveló por quién votaría el país, subrayó a su llegada a la reunión que tanto el griego como el belga eran "candidatos muy sólidos" con capacidad para "dinamizar" el Eurogrupo.

Pierrakakis será el quinto presidente de este foro tras el luxemburgués Jean-Claude Juncker (2004-2013), el neerlandés Jeroen Djisselbloem (2013-2017), el portugués Mário Centeno (2017-2020), y el irlandés Pascal Donohoe (2020-2025).