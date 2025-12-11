El libro de memorias del rey Juan Carlos vende 40.000 ejemplares tras publicarse en España

La editorial Planeta informó este jueves de los primeros datos de venta del libro, que considera se trata de "cifras históricas para un libro que es por sí un acontecimiento histórico".

Unas memorias narradas en primera persona por Juan Carlos y cuyo contenido llenó ya páginas de periódicos y horas de tertulias en radios y televisiones españolas, después de que el pasado 5 de noviembre saliera la edición en francés.

En este libro, Juan Carlos I, a sus 87 años y desde su retiro en Abu Dabi, reivindica su "herencia" democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se ha cumplido medio siglo de la monarquía parlamentaria.

El antiguo jefe del Estado ha sido considerado uno de los artífices de la transición de la dictadura a la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco (1975), que lo nombró su sucesor. Sin embargo, tras décadas de popularidad, el anterior monarca salió en 2020 de España tras varios escándalos por sus relaciones extramaritales y por su patrimonio en el extranjero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El libro está dedicado a su familia (menos a la reina Letizia) y a todos los que le acompañaron en la transición democrática; en la introducción explica la decisión de escribir sus memorias, porque siente que le han "robado" su historia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y, aunque dice que ha cometido "errores" y que no es "un santo", defiende su legado a un país al que llegó con solo 10 años (vivía con su familia en Portugal, donde estaban exiliados) para ser tutelado por Franco, por el que no oculta su simpatía.

A raíz de su publicación en Francia, Juan Carlos I, concedió varias entrevistas a periódicos franceses y a la televisión France 3, en la que reconoció que cometió "errores", pero dijo que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta "no tenerlos", aunque si pudiese volver atrás, tendría más cuidado.

Este jueves se anunció también que el exyerno de Juan Carlos y excuñado del actual monarca español, Iñaki Urdangarín, quien pasó cuatro años en prisión tras ser condenado por corrupción, publicará también sus memorias el próximo 12 de febrero bajo el título 'Todo lo vivido'.