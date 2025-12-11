El líder yemení insta a los separatistas respaldados por EAU a retirarse del este del país

Al Alimi pidió la retirada durante conversaciones telefónicas con los gobernadores de Hadramut y Al Mahra desde Riad -principal valedor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente-, donde ha permanecido desde que abandonó Adén tras la toma de control de las provincias por parte del separatista Consejo de Transición Sureño del Yemen (CTS), informó la agencia estatal de noticias yemení, Saba.

Advirtió que los continuos despliegues de fuerzas procedentes de fuera de las dos provincias podrían provocar un "derramamiento de sangre y agravar la crisis económica del Yemen", considerado uno de los países más pobres del mundo.

Por otro lado, dijo que la prioridad del Yemen debe seguir siendo "enfrentarse a los rebeldes hutíes respaldados por Irán, y buscar la estabilidad y la paz tras casi una década de conflicto".

En apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, Arabia Saudí lideró una coalición militar contra los hutíes en 2015, que estaba integrada también por Emiratos, país que posteriormente respaldó a los secesionistas del sur y generó tensiones con Riad, así como con el Ejecutivo yemení.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El CTS, que busca la secesión del sur de Yemen, desplegó sus fuerzas la semana pasada para expulsar de las dos provincias a las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente, unas acciones que se han considerado como un debilitamiento de la frágil unidad entre las fuerzas que se oponen a los hutíes, que controlan amplias zonas del país, incluida la capital Saná.