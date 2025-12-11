El mejor talento del audiovisual español brillará en la 31ª edición de los Premios José María Forqué

Además, por la alfombra roja desfilarán otras personalidades como Aitor Arregi, Alauda Ruíz de Azúa, Albert Serra, Alberto Rodríguez, Ana Rujas, Antonia San Juan, Bárbara Lennie, Belén Cuesta, Canco Rodríguez, Carlos Baute, Clara Galle, Coria Castillo, Elena Furiase, Eva Libertad, Eva Soriano, Hernán Zin, Isaki Lacuesta, Javier Calvo, José María Goenaga, Julio Peña, Karla Sofia Gascón, Kira Miró, Leticia Dolera, Mar Saura, Marc Clotet, Marcel Barrena, Miki Esparbé, Mina El Hammani, Nadia de Santiago y Tamar Navas, entre otros

La gala, retransmitida en directo en La2 de TVE este sábado, 13 de diciembre, festejará la trigésimo primera edición de los galardones y otorgará su Medalla de Oro a Emma Lustres

A dos días de celebrar la 31ª edición de los Premios Forqué, los galardones que inician la temporada de premios en España preparan ya su larga y glamurosa alfombra roja, que se extenderá este sábado, 13 de diciembre, por el Palacio Municipal IFEMA Madrid. Por allí pasearán el mejor talento del audiovisual español, todos reunidos para conocer quiénes serán los ganadores que compiten en las diferentes categorías de esta Gala.

La Gala, que se retransmitirá en directo en La 2 de TVE, contará con Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán como presentadores. La música será también una parte fundamental de esta ceremonia, que homenajeará a las canciones que formaron parte de nuestro cine con voces como las de Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeannete, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal. Igualmente, Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, entregará la Medalla de Oro a Emma Lustres, productora y cofundadora de Vaca Films, por su brillante trayectoria, y por su contribución a la industria audiovisual a través de producciones como Celda 211, Cien años de perdón, El Niño, Hasta el cielo o Quien a Hierro Mata.

Sobre el escenario de los Forqué competirán los mejores títulos del audiovisual español para llevarse el preciado galardón. Es el caso de Los domingos, que se postula a Mejor Largometraje de Ficción y al Premio al Cine y Educación en Valores. Por parte de esta producción se unirán a la celebración Alauda Ruiz de Azúa, directora de la cinta, así como Patricia López Arnaiz, actriz nominada a Mejor Interpretación Femenina, y los productores Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña y Sandra Hermida, además de Fran Araújo y Guillermo Farré, este último también productor de Sirât. Esta cinta está nominada a Mejor Largometraje de Ficción y es candidata al Premio del Público. Por ella acudirán los productores Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymo y Xavi Font, y la distribuidora Lara Pérez Camiña.

Un caso muy parecido es el de Maspalomas, nominada también a Mejor Largometraje de Ficción y al Premio al Cine y Educación en Valores, que contará con sus directores, Aitor Arregi y José María Goenaga, así como con el actor José Ramón Soroiz, nominado en la categoría Mejor Interpretación Masculina; los productores Ander Barinaga-Rementeria, Ander Sagardoy, Fernando Larrondo y Xabier Berzosa —quienes, además, producen La misteriosa mirada del flamenco, que compite en la categoría Mejor Película Latinoamericana—, y el distribuidor Alex Lafuente.

Sorda cierra la lista de nominados a Mejor Largometraje de Ficción, compitiendo también en otras categorías como el Premio al Cine y Educación en Valores, Mejor Interpretación Masculina, con Álvaro Cervantes como actor nominado, y Mejor Interpretación Femenina, con Miriam Garlo como actriz nominada. Ambos intérpretes asistirán a la gran fiesta del audiovisual español junto a Eva Libertad, directora de la cinta, el actor Joaquín Notario y los productores Gerard Marginedas, Manuel Monzón, María José García y Miriam Porté.

Además de Patricia López Arnaiz y Miriam Garlo, las actrices Ángela Cervantes y Nora Navas, que compiten también por el Forqué a Mejor Interpretación Femenina por La Furia y Mi amiga Eva, respectivamente, pisarán también la preciada alfombra roja. Además de los ya anteriormente mencionados Álvaro Cervantes y José Ramón Soroiz, paseará también Alberto San Juan, nominado en la categoría Mejor Interpretación Masculina por La Cena.

El Premio a Mejor Largometraje de Animación traerá consigo la presencia de los directores Amparo Martínez Barco y Manuel H. Martín por la cinta Bella. Ambos estarán acompañados por la actriz Ana Bella Estévez, y los productores Bernabé Rico y Carlos Rosado. Por su parte, Alberto Vázquez, que dirige Decorado, asistirá con los productores Chelo Loureiro e Iván Miñambres. El director Adrián García hará lo propio con El tesoro de Barracuda, título por el que asistirán a la gran Gala sus productoras Elena Hernández y Valérie Delpierre. Asimismo, por parte de La luz de Aisha asistirán los productores Alazne Vázquez, Carla Sánchez, Tamara García y Raúl Berninches.

En la categoría de Mejor Largometraje Documental destaca la asistencia del director Hernán Zin por 2025. Todos somos Gaza, junto a las productoras Anuska Simón y Cristina Fraile. Gaizka Urresti, director de Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine —título que también compite en esta categoría—, estará acompañado por el actor Fernando Guillén Cuervo y los productores Julio Díez y Oihana Olea. Mismo caso será el de Elena Molina e Isaki Lacuesta, directores de Flores para Antonio, que celebrarán la gran fiesta del audiovisual español acompañados de la actriz Alba Flores que, en este caso, también es productora de la cinta, junto a Bruna Hernando, Charli Bujosa Cortés, Clara Lago y Sara Montoliu. Finalmente, y en representación de Tardes de Soledad, acudirán Albert Serra, su director, y los productores Luis Ferrón, Montse Triola, Pedro Palacios y Ricard Sales.

Con gran emoción y minutos antes de comenzar la Gala, no dejarán de llegar profesionales de la industria dispuestos a llevarse el preciado galardón. En este caso, en la categoría Mejor Cortometraje Cinematográfico, asistirá el director Cristian Beteta por Ángulo Muerto, junto a la actriz Eva Llorach, el guionista David Verdugo y los productores David Casas, José Luis Rancaño y Raúl Cerezo. Hará lo propio María Herrera, directora de El cuento de una noche de verano, que estará acompañada por la actriz Olivia Delcán y el productor Stefan Schmitz. Por su parte, Manuel Manrique, que dirige el cortometraje nominado Una cabeza en la pared, disfrutará de una velada llena de premios junto a los productores Alberto Torres, Diego Saniz y Jorge Acosta.

Además de las anteriormente mencionadas, concurrirá al Premio al Cine y Educación en Valores la cinta Enemigos, dirigida por David Valero, quien estará acompañado de los actores Christian Checa y Hugo Welzel, y los productores Alberto Félez, Cristina Sutherland, María Contreras y María Kindenlan.

La actriz argentina Julieta Cardinali asistirá a la ceremonia en representación de Belén, nominada a Mejor Película Latinoamericana, título que comparte nominación con La ola, producida por Álvaro Cabello, quien también estará en la Gala. Igualmente, el director de Papeles, Arturo Montenegro, acudirá junto a los productores Andry Barrientos y Patricia González.

Y además de Sirât, anteriormente mencionada, el plantel de nominados y asistentes que compiten por el Premio del Público se completará con la presencia del productor Fernando Bovaira, por El cautivo; Mar Olid, directora de Sin Cobertura, y los productores Jorge Castellanos, María Eugenia Loaiza Velazco, Merche Herranz, Teresa Gómez y Virginia Hernando; y Javier Ruiz Caldera que, además de dirigir Wolfgang, asistirá junto a los productores Adrián Guerra, Gerard Verdaguer, Marta Sánchez de Miguel y Núria Valls.

LAS SERIES CRUZARÁN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS FORQUÉ

De entre las series nominadas, Anatomía de un instante, finalista a Mejor Serie de Ficción, estará representada por sus creadores Alberto Rodríguez, Fran Araújo y Rafael Cobos; sus productores Manuela Ocón y José Manuel Lorenzo; y por el actor Álvaro Morte, quien además está nominado a Mejor Interpretación Masculina en Serie. Algo parecido ocurre con Animal, que contará con la presencia de su creador Víctor García León, así como de sus productores Juan Luis Martínez Fernández-Aceytuno, Raimundo Riestra Crespo y Sara Martín Rada.

Juan Maidagán y Pepón Montero, creadores de Poquita Fe T2, asistirán a la Gala acompañados de los productores Fran Araújo y Pepe Ripoll, y la actriz María Jesús Hoyos.

Pubertat cierra la lista de candidatos a Mejor Serie de Ficción. Su creadora, Leticia Dolera, disfrutará de una noche de series, cine y premios acompañada de la actriz Betsy Túrnez y Fiona Vidal-Quadras, Gerard Marginedas, Miriam Porté y Oriol Maymo, productores de la obra.

Además de las actrices anteriormente mencionadas, la lista de nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Serie la componen Candela Peña, por Furia, e Ingrid García-Jonsson, por Superestar. Por su parte, Javier Cámara, actor nominado por Yakarta, completará la lista de asistentes por la categoría a Mejor Interpretación Masculina en Serie.

Además de todos los actores, actrices, directores, productores, creadores y demás asistentes, participarán en esta edición de los Premios Forqué artistas como Agustín Della Corte, Ana Rita Clara, Ana Rujas, Antonia San Juan, Bárbara Lennie, Belén Cuesta, Carlos Santos, Clara Galle, Enrique Arce, Javier Calvo, Karla Sofía Gascón, Kira Miró, Laura Ramos, Marcos Ricbour, Marcel Barrena, Manu Vega, Miki Esparbé, Tamar Novas y Soledad Sanz.

MÁS TALENTO EN UNA NOCHE LLENA DE PREMIOS Y GLAMOUR

A todos los invitados anteriormente mencionados hay que sumarle, además, a diversos artistas y profesionales del mundo audiovisual, de las artes, la cultura y el entretenimiento que no quieren perderse esta gran cita. Ellas y ellos son Alicia Falcó, Antón Lofer, Berta Castañe, Bianca Kovacs, Canco Rodríguez, Carla Flila, Carlos Baute, Carlos Scholz, Carmen Sánchez, Clara Alvarado, Coria Castillo, Daniel Ibáñez, Daniel Illescas, Diego Garisa, Elena Furiase, Elettra Lamborghini, Eva Soriano, Felipe Londoño, Fernando Guillén Cuervo, Gabriela Andrada, Hugo Martín Cuervo, Irene Arcos, Jesús Carroza, Julia Martínez, Mar Saura, Marc Clotet, María Adánez, María Bestar, María Valero, Marta Díaz, Meridiano, Mina El Hammani, Nadia de Santiago, Nadia Vilaplana, Nona Sobo, Norma Ruíz, Nuria Gago, Patricia Fernández, Pau Simon, Raquel Guerrero, Sara Draven, Sara Linares y Zaira Romero, entre otros.

EGEDA es la entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales. Creó estos galardones en 1996 con el objetivo de difundir la importancia de la industria audiovisual y cinematográfica española, impulsar la figura del productor y premiar cada año a las mejores producciones españolas por sus valores técnicos y artísticos.

La 31º edición de los Premios Forqué está organizada por EGEDA con la participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y RTVE, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, de FIPCA y AIE, así como el apoyo de sus patrocinadores.

Tiene acceso a materiales gráficos para prensa en el siguiente enlace:

