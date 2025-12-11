El Partido Comunista de Venezuela ve la confiscación de buque como un "robo" de EE.UU.

"La incautación de un tanquero petrolero venezolano por parte de Estados Unidos constituye un acto abiertamente ilegal que viola la soberanía de nuestro país y confirma, una vez más, el carácter intervencionista del Gobierno estadounidense", afirmó el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, en un comunicado.

En este sentido, indicó que "los objetivos de Estados Unidos detrás de esta agresión militar no son otros que asegurar el control del territorio venezolano y de sus riquezas naturales para ponerlos al servicio de sus capitales".

"El PCV exige el cese inmediato de las agresiones militares contra Venezuela y reafirma su compromiso con la construcción de una salida política a la crisis que sea soberana, democrática y popular", precisó la formación, que es opositora al Gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco se alinea con oposición liderada por María Corina Machado.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado el miércoles por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

El petrolero enarbolaba falsamente una bandera guyanesa, pero en un comunicado el Departamento de Administración Marítima de Guyana (Marad, en inglés) indicó que el Skipper "no está registrado" en ese país.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este jueves que la incautación de la embarcación forma parte de la operación de la Administración de Donald Trump contra el "régimen" de Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad del líder chavista en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico- ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.