El PNUD reconoce una iniciativa ecuatoriana por su liderazgo en acción climática

Este galardón internacional, entregado este año bajo el lema 'Naturaleza para la acción climática', celebra propuestas innovadoras lideradas por pueblos indígenas, comunidades locales, jóvenes y, especialmente, mujeres, indicó este jueves la Fundación en un comunicado.

Hakhu Amazonía sobresale por articular la defensa territorial con el empoderamiento de las mujeres indígenas.

Entre sus iniciativas destacan la guardia territorial femenina "Yuturi Warmi", que protege el bosque frente a amenazas extractivistas, y el emprendimiento social Hakhu Amazon Design, que promueve la creación y comercialización artesanal de ropa y joyería tradicional, fortaleciendo la autonomía económica y dando más valor a los saberes ancestrales.

Hakhu Amazonía es reconocida junto a comunidades de Argentina, Brasil, India, Indonesia, Kenia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Tanzania.

"Este premio resalta la efectividad de las soluciones que proponemos los pueblos y nacionalidades indígenas desde hace generaciones", dijo Leonardo Cerda, fundador de Hakhu Amazonía.

Desde su creación en 2018, Hakhu trabaja desde el corazón de la Amazonía ecuatoriana (zona de Serena, provincia de Napo), fomentando la resistencia cultural, el emprendimiento indígena y la protección del territorio ancestral mediante iniciativas comunitarias innovadoras.

Además, su labor articula educación, medios propios y empoderamiento económico, cimentando un modelo de desarrollo que parte desde la raíz con perspectiva de género y justicia climática.