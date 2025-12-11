El presidente eslovaco veta la abolición de ente protector de denunciantes de corrupción

Pellegrini justificó su decisión por la ausencia de motivos para un procedimiento legislativo abreviado, las reservas que planteó la Comisión Europea sobre las posibles consecuencias para Eslovaquia y la insuficiente protección de las víctimas de delitos tras la adopción de la nueva ley.

"Estoy convencido de que el Gobierno y la coalición gubernamental pueden lograr sus objetivos legítimos sin violar las normas legislativas, sin posibles violaciones de los principios del Estado de Derecho y sin amenazar los intereses eslovacos en la Unión Europea", afirmó el jefe de Estado.

A instancias del ministerio del Interior, el primer ministro (Fico) impulsó el desmantelamiento de la UOO después de que ésta multara tres veces al citado ministerio con más de 100.000 euros en total por no respetar el estatus de denunciantes protegidos.

Creada en 2021 para proteger a denunciantes de corrupción, la nueva ley prevé sustituir la citada entidad por un nuevo organismo, una medida que, según la Fiscalía, varias oenegés y la oposición, debilita las garantías, vulnera normas europeas e impone una dirección políticamente designada por el Ejecutivo.

El Gobierno, una coalición de socialistas y ultraderechistas, considera que la UOO está politizada y otorgó protección a presuntos "delincuentes", en concreto a exagentes del cuerpo de élite NAKA, que en la legislatura anterior persiguieron por corrupción a personas cercanas a Fico.

La Comisión Europea, al igual que expertos legales y ONG, insistió en que el organismo encargado de proteger a los denunciantes debe ser independiente y autónomo para poder dar garantías a quienes denuncian corrupción política.

El Ejecutivo eslovaco ha sido cuestionado en esta legislatura por la eliminación, poco después de su llegada al poder, de la Fiscalía Especial anticorrupción, que dirigía numerosas investigaciones contra personas cercanas a Fico, y también por una reforma del Código Penal que suavizó mucho las penas y recortó los plazos de prescripción de delitos.