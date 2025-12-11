El Supremo español envía a juicio a exministro de Sánchez y dicta que siga en prisión

El magistrado Leopoldo Puente acordó la apertura de juicio oral contra Ábalos, su exasesor Koldo García -quienes seguirán en prisión preventiva- y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Según el auto conocido este jueves, Puente les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

Además, les impone 60.000 euros de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas.

Ábalos, ex secretario de organización del Partido Socialista (PSOE), se convirtió a finales de noviembre en el primer diputado en activo que ha ingresado en prisión en España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Puente, el magistrado que instruye la causa, justificó entonces su envío a prisión en los indicios de que Ábalos ha podido "recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico", por lo que considera razonable que el exministro "pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, subrayó los "más que evidentes" contactos internacionales" de Ábalos, tanto por los inmuebles que posee en países latinoamericanos como por ser socio fundador de la Fundación Fiadelso y porque vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero.

Ábalos y Koldo García son sospechosos de varios delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia de covid.

Una trama que se engloba dentro del conocido como 'caso Koldo', un presunto entramado de corrupción en el que empresas constructoras habrían pagado comisiones ilegales por la adjudicación irregular de obras públicas.

También estaría implicado en el operativo Santos Cerdán, otro ex secretario de organización del PSOE, hasta hace unos meses mano derecha de Pedro Sánchez en esta fuerza política y que estuvo también en prisión preventiva durante casi cinco meses, hasta el pasado 19 de noviembre.

Por otro lado, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente del conglomerado público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández fueron detenidos este miércoles, según indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

Ambos fueron arrestados en relación con una causa que se sigue en la Audiencia Nacional española, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

Un tercer detenido este mismo jueves en relación con la misma causa es Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar.