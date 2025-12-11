El TEDH condena a Georgia por la represión de una manifestación contra la injerencia rusa

Los jueces europeos consideraron que la investigación judicial que se llevó a cabo tras esos hechos, que se ha prolongado ya durante más de cinco años y medio, no ha ofrecido "una apreciación en profundidad" sobre las circunstancias ni ha sacado "la menor conclusión" sobre las denuncias de los 26 demandantes.

Esas 26 personas, todas de nacionalidad georgiana, participaron en la manifestación que tuvo lugar frente al Parlamento de Tiflis de la noche del 20 al 21 de junio de 2019 o la cubrieron como periodistas, en el caso de 14 de ellas.

En total, más de 200 personas resultaron heridas, de las cuales 80 eran policías y 40 periodistas.

La concentración, en la que hubo unos 12.000 participantes, ante los que había 5.000 agentes de las fuerzas de orden público, se convocó en reacción a la llegada al Parlamento georgiano de un eminente miembro de la Duma, la cámara de diputados rusa, que desde la posición del presidente pronunció en ruso un discurso ante parlamentarios de países de religión ortodoxa.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) subraya en su sentencia que no hay ningún elemento que pruebe que las heridas que sufrieron "fueron la consecuencia inevitable de su propio comportamiento".

Al contrario, considera que la policía recurrió a las bolas de caucho como "un arma de gestión de multitudes de uso universal" y que hay "un cierto número de lagunas" en el marco jurídico de Georgia sobre la utilización de esos dispositivos.

Igualmente señala "fallos" en la forma en que se dispersó la manifestación y, sobre todo, subraya que no se justificaba ni era proporcionado impedir a los periodistas la cobertura de lo que sucedía de forma libre y con seguridad.

El TEDH señala que se violaron tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el que prohíbe los tratos inhumanos y los que garantizan la libertad de expresión y la libertad de reunión.

Georgia tendrá que pagar 75.000 euros a dos demandantes y 85.000 a otros dos en concepto de daños materiales, indemnizaciones (en cantidades diversas) a los 26 por daños morales, así como 38.414,9 euros conjuntamente a 22 de ellos por costas judiciales.