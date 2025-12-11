El temporal en Gaza inunda los campamentos de refugiados de la capital

En la capital gazatí, en el norte de este territorio palestino, una mujer conversa con EFE entre lágrimas mientras trata de retirar el agua del techo de su tienda de campaña, que se ha vencido por el peso del agua: "No pido nada, sólo una tienda de campaña. Que me traigan una tienda para que mis hijas y yo podamos relajarnos".

En la amplia explanada llena de tiendas de campaña junto a la playa en ciudad de Gaza esta imagen se repite en numerosas ocasiones.

Algunos desplazados tratan de sacar las colchonetas sobre las que duermen y extenderlas sobre el tejado de la tienda para que se sequen. Otras mujeres tienden en la calle las alfombras con las que cubrían los suelos de tierra sobre los que tienen que asentar su campamento.

Las improvisadas calles de estos campamentos son ahora lodazales y en muchos casos se han inundado, por lo que niños, ancianos y el resto de desplazados se ven obligados a caminar (en muchos casos en sandalias) con los pies dentro del agua, que les alcanza sobre los tobillos.

A primera hora de este jueves, el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza ya había atendido más de 2.500 llamadas de auxilio de gazatíes a causa de las inundaciones y el mal tiempo.

"Los equipos de Defensa Civil en la Gobernación Norte, en cooperación con la Empresa Municipal de Agua de los Municipios Costeros, están nivelando el terreno en el campamento de Halawa (en la localidad de Yabalia) y construyendo barreras de arena para evitar que el agua entre en las tiendas de campaña de los residentes", advirtió en un comunicado a primera hora de la tarde esta organización.

A causa del frío bajo estas condiciones de vida, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) registró esta madrugada la muerte de una bebé de ocho meses con un diagnóstico de hipotermia, según confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad, si bien este se encuentra a la espera de los resultados del examen forense sobre la menor.