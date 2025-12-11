El turismo internacional en México creció un 11 % en octubre

Al país llegaron poco más de 8,29 millones de turistas extranjeros en el décimo mes de 2025, comparado con los 7,47 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

Los turistas internacionales que ingresaron por vía aérea fueron el 82 % del total de las entradas.

Mientras los que llegaron por vía terrestre fueron 360.100, que representaron un 17, 8 %, anotando un aumento de 13,3 % en relación con el mismo mes de 2024.

En octubre pasado, el gasto total de los turistas internacionales subió un 9,3 % interanual al pasar de 2.232 millones de dólares en 2024 a 2.439 millones de dólares en este año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo un -1,5 % pues fue de 294,02 dólares en octubre comparado con los 298,60 dólares del décimo mes de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El egreso de divisas por viajeros internacionales ascendió a 890.0 millones de dólares, de los cuales 94,4 % del gasto correspondió a turistas provenientes del extranjero y 5,6 % a los fronterizos, que pernoctan o no en el país.

A pesar de su sexto puesto mundial como país más visitado, según el Gobierno y empresarios con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se fijó como meta situarse entre los cinco primeros.