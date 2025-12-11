Elon Musk confirma que en 2026 quiere sacar a bolsa la empresa aeroespacial SpaceX

En un mensaje en su red social X, Musk dijo que la información publicada por el medio Ars Technica, en la que confirmaba la salida a bolsa en 2026 para recaudar hasta 30.000 millones de dólares (unos 25.548), era "correcta".

Con anterioridad, Musk había señalado que la valoración de SpaceX en 800.000 millones de dólares no era "exacta" porque la empresa no depende de la NASA económicamente sino que su principal fuente de ingresos es su sistema de internet por satélite Starlink.

Ars Technica comparó la posible salida a bolsa de SpaceX con la de Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 estableció el récord de una oferta pública de valores (OPV) al recaudar 29.000 millones de dólares.

La publicación señaló que la salida a bolsa de SpaceX, algo a lo que Musk se había opuesto en el pasado, permitiría a la compañía acceder a capital para financiar nuevos proyectos, como la construcción de centros de datos, esenciales para el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial (IA), en el espacio.

Pero Bloomberg también señaló que de llevarse a cabo la OPV, la fortuna de Musk, entre los tres hombres más ricos del mundo con unos 460.000 millones de dólares, se duplicaría y le permitiría alcanzar la cifra mágica de 1 billón de dólares gracias a la participación que tiene en SpaceX.