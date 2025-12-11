Empresa estatal chilena descubre reservas de crudo en un pozo de la Amazonía de Ecuador

El pozo, denominado Pambil A-1, se ubica en el extremo sur del Bloque 47, en la provincia amazónica de Orellana.

El descubrimiento, el primero en la zona cercana a la estructura Culebra–Yulebra (Bloque 61), amplía "el potencial productivo del área" y "abre la posibilidad de nuevas inversiones" en el país, de acuerdo al ministerio.

Una vez que se obtengan los resultados de producción, la ENAP elaborará el plan de desarrollo del campo, que será evaluado por la cartera de Estado ecuatoriana.

El hallazgo forma parte del incremento de actividades exploratorias en los bloques 46 y 47, con las que la ENAP busca ampliar las reservas nacionales de hidrocarburos, como parte de una alianza estratégica con Ecuador. La compañía aporta actualmente cerca de 30.000 barriles de petróleo por día, 11.500 provenientes del Bloque 47.

El ministerio insistió en que el Gobierno mantiene un "seguimiento exhaustivo" de las operaciones de las empresas que trabajan en la Amazonía, con el fin de "garantizar que la exploración y producción de hidrocarburos se realice bajo el cumplimiento de la normativa ambiental, estándares tecnológicos internacionales y considerando las necesidades de las comunidades del área de influencia".

La fusión de los ministerios de Ambiente y Energía hace unos meses generó preocupación entre ambientalistas ante la posible laxitud del Gobierno en los controles ambientales sobre esta actividad económica.

Actualmente, catorce empresas privadas operan en la Amazonía ecuatoriana, según datos de la cartera de Estado.