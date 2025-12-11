En 2035, una cuarta parte de la población alemana tendrá 67 años o más

"La generación del 'baby boom' se encuentra en plena transición de la vida laboral a la jubilación. Les siguen generaciones significativamente más pequeñas", indicó Karsten Lummer, director del departamento sobre población de Destatis.

Por su parte, la directora del departamento de análisis demográficos y modelos matemáticos y movimientos naturales de la población, Elke Loichinger, señaló que "el número de personas de 67 años y más aumentará constantemente hasta 2038 en todas las variantes de cálculo".

De esta manera, en dependencia del aumento de la esperanza de vida, estarán en edad de jubilación entre 20,5 y 21,3 millones de personas, lo que supone entre 3,8 y 4,5 millones más que en la actualidad.

Así, la proporción de personas de 67 años o mayores aumentará, según la variante de cálculo, del 20 % en 2024 a entre el 25 % y el 27 % en 2038.

"Ya ahora hay 33 personas en edad de jubilación por cada 100 personas en edad de trabajar. En 2070, en el mejor de los casos, habrá 43 personas en edad de jubilación", mientras que en el peor, con una tasa de natalidad permanentemente baja y una inmigración neta reducida, la proporción de personas mayores podría incluso aumentar hasta 61, casi el doble del valor actual, apuntó Lummer.

En este último supuesto, "por cada beneficiario de las prestaciones de los sistemas de pensiones habría menos de dos contribuyentes", advirtió.

Por otra parte, en los próximos cinco años, el número de personas mayores de 80 años disminuirá ligeramente al principio, ya que las generaciones nacidas entre 1945 y 1949, numéricamente pequeñas, cumplirán entonces esta edad.

No obstante, con el envejecimiento progresivo de la generación del 'baby boom', la cifra de personas de edad avanzada aumentará significativamente a partir de mediados de la década de 2030, al pasar de 6,1 millones en 2024 a entre 8,5 y 9,8 millones en 2050, mientras que entre 2050 y 2070, se prevé que su número se sitúe en entre 7,4 y 10,0 millones.

En tanto, el número de personas en edad de trabajar, entre 20 y 66 años, disminuirá hasta mediados de la década de 2030 debido a la salida del mercado laboral de la generación del baby boom y al relevo de las generaciones más jóvenes, numéricamente menores, una brecha que la elevada inmigración prevista no podrá cubrir.

Así, si en 2024 la cifra de personas en edad de trabajar ascendía a 51,2 millones, con una evolución moderada de la tasa de natalidad y la esperanza de vida, sumado a una elevada inmigración neta, se prevé que este número se sitúe en 2070 en 45,3 millones.

Con una inmigración neta moderada, la población activa descenderá a 41,2 millones en 2070 y, con un saldo migratorio bajo, incluso a 37,1 millones.

Sólo un aumento significativo de la tasa de natalidad en combinación con un salgo migratorio elevado podría hacer que el descenso de la población activa fuera menor, en unos 4,0 millones de personas.

Según la proyección demográfica, todo apunta a que en 2070 vivirán en Alemania entre 63,9 y 86,5 millones de personas.