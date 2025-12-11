Es falso que Petro haya anunciado que fijará por decreto el salario mínimo para 2026

Usuarios en redes sociales como Facebook comparten unos mensajes en los que aseguran que dicho aumento “no incluye horas extras ni recargos” y que el mandatario tomó esa decisión con el objetivo de “fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y promover mayor equidad salarial en el país".

“Presuntamente el nuevo salario mínimo quedaría en 1.733.000 pesos colombianos, pero ahora la pregunta real es: ¿eso te alcanza? (sic)”, señala un usuario que comparte la publicación.

El salario mínimo actual en el país es de 1.423.500 pesos (unos 372 dólares).

HECHOS: No hay evidencia de que el presidente colombiano haya hecho tal anuncio, como lo prueba una búsqueda avanzada en sus redes sociales, en la página del Ministerio de Trabajo y en distintos medios de comunicación. Además, representantes del Gobierno, sindicatos y empresarios iniciaron hace unos días la discusión para definir el incremento del salario mínimo en el país.

Una búsqueda en las redes sociales y en la página oficial del Ministerio de Trabajo no encuentra ningún anuncio por parte del Gobierno sobre la supuesta decisión del mandatario de establecer el monto por decreto, como ocurrió el año pasado tras la falta de consenso con los sectores empresariales y sindicatos.

En las redes sociales de Petro no figura un pronunciamiento reciente que confirme que el salario mínimo para 2026 será de 1.733.000 pesos colombianos, como mencionan los mensajes virales.

Tampoco se ha informado de algo similar en medios de comunicación fiables, incluida la Agencia EFE.

Otra búsqueda arrojó que medios de comunicación locales se hacen eco de un video publicado en noviembre en las redes sociales del ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en el que proyectó un aumento que establecería el salario mínimo en 1.800.000 pesos (unos 469 dólares). Sin embargo, dichas declaraciones se hicieron en noviembre, antes del inicio formal de las negociaciones.

Este mensaje circula en medio de la negociación tripartita entre Gobierno, sindicatos y representantes del sector empresarial para concertar el incremento del salario mínimo que regirá en 2026, según informó la Agencia EFE.

Los sindicatos piden un incremento del 16 %, con el cual el salario mínimo pasaría a ser de 1.650.680 pesos (unos 428 dólares), más 232.000 pesos de auxilio de transporte (poco más de 60 dólares).

En contraste, los empresarios proponen un aumento del 7,21 %, de modo que el salario mínimo llegaría a 1.525.598 pesos (395 dólares), más 214.420 pesos de auxilio de transporte (55,5 dólares).

De acuerdo con el calendario establecido, el 15 de diciembre será la primera fecha de vencimiento del proceso de concertación. En caso de que no se alcance un acuerdo, el 30 de diciembre será el plazo final para que el Gobierno expida el decreto que fije el salario mínimo.

En conclusión, es falso que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, haya anunciado que fijará por decreto un nuevo salario mínimo de más de 1,7 millones de pesos para 2026. No hay evidencia del supuesto anuncio y aún no se ha definido una cifra.