España continuará en el flanco oriental de la OTAN "el tiempo que haga falta"

Según informa su departamento, Robles reafirmó la necesidad de la presencia disuasoria en esa zona, durante una conversación telemática con los jefes de los contingentes destacados en la misión de Policía Aérea del Báltico (DAT Vilkas), en Lituania, y en el despliegue terrestre de Cincu (Rumanía).

El jefe del Destacamento Aerotáctico (DAT) Vilkas, el teniente coronel Fernando García Allen, transmitió desde Lituania la enorme preocupación que existe en el país debido a las frecuentes incursiones de vehículos aéreos no tripulados y globos, que ha llevado incluso a la declaración del estado de emergencia.

Sobre este asunto, la ministra española hizo hincapié en el compromiso de España en la zona, que se reforzará con el envío de un sistema antidrones Crow, anunciado recientemente, que permitirá detectar e identificar sistemas no tripulados no autorizados.

"El efecto disuasorio y la presencia son muy importantes y nosotros estamos aquí para ayudar", argumentó Robles al incidir en que la presencia en Lituania y en el flanco este continuará "el tiempo que haga falta", en el contexto de la guerra de Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Insistió en la necesidad de que, dado el momento geopolítico actual, tan especial y complicado, "las Fuerzas Armadas españolas tengan un liderazgo y un papel relevante dentro de la Alianza Atlántica".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la base aérea de Siauliai (Lituania), el DAT Vilkas contribuye a la misión de policía aérea de la OTAN, que consiste en proporcionar un servicio de aviones de defensa del espacio de soberanía nacional, en alerta las 24 horas del día en países que carecen de esa capacidad.

Desde el 1 de diciembre se encuentran en servicio diez aviones F18 transferidos a la OTAN, además de otro que se encuentran en labores de mantenimiento; y un Airbus A400M de repostaje en vuelo, junto a 200 aviadores.

A su vez, el jefe del despliegue terrestre en Rumanía, el comandante Manuel de Castro, informó a la ministra sobre la integración de los 202 infantes de marina en el grupo de combate liderado por Francia.

En Rumanía la situación militar se orienta a reforzar el papel de la OTAN, particularmente en el marco de la defensa del flanco sureste de la alianza.

"Es un momento especial para el mundo, por lo que es una satisfacción que siempre se ponga en valor el papel de los militares españoles, gracias a su preparación, cualificación y disposición en todos los ámbitos", valoró Robles.

Y remarcó que, "desde el punto de vista militar, la presencia de las Fuerzas Armadas supone una enorme tranquilidad para la OTAN por la cualificación que tienen".