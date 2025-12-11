Estimación muestra ligera devaluación de la vivienda en EE. UU. por primera vez desde 2023

Según los datos publicados hoy por Parcl Labs, la valoración de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano, en la primera economía mundial habría caído un 1,4 % en los últimos tres meses con respecto al mismo lapso de 2024.

Las caídas más significativas se habrían producido en ciudades de Texas como Austin o Houston, con devaluaciones del 10 % y el 4 %, o en Denver (5 %), Atlanta y Phoenix (ambas un 3 %).

"Recientemente, hemos observado un período de debilitamiento en el mercado inmobiliario a nivel nacional tras el rápido auge experimentado durante los años de la pandemia de COVID-19, entre 2020 a 2022", afirmó a la cadena CNBC Jason Lewris, cofundador de Parcl Labs.

Los precios en el mercado inmobiliario no habían registrado caídas desde mediados de 2023, un año después de que la Fed decidiera subir los tipos de interés del 0 %, lo que deparó un fuerte incremento de los tipos hipotecarios.

Lewris indicó que esto último "provocó una crisis de asequibilidad: muchos compradores quedaron excluidos del mercado, el volumen de ventas disminuyó y los vendedores tuvieron que ajustar sus expectativas".

"Históricamente, esta combinación de crisis crediticia o de asequibilidad, una menor demanda y un exceso de oferta que el mercado no puede absorber fácilmente suele generar descensos generalizados en los precios a nivel nacional", añadió.

Lewris apuntó que prevén un panorama en los próximos meses en que los precios oscilen en torno a cero con pequeñas variaciones interanuales al alza o a la baja incrementos o caídas.

"La magnitud de estas oscilaciones dependerá principalmente de los tipos de interés hipotecarios (que apenas se han movido en los últimos tiempos) y de la salud general de la economía", añadió.