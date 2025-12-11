Exministro español brindó apoyo de empresas públicas a Guaidó cuando estaba en el Gobierno

Así lo refleja un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que tuvo acceso EFE, que forma parte de la investigación judicial por un supuesto fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, en la que el empresario enviado a Venezuela, Víctor de Aldama, habría participado presuntamente.

Esta investigación se entrelaza también con la del conocido como 'caso Koldo', un presunto entramado de pago de comisiones ilegales por la adjudicación irregular de contratos públicos, en la que están también implicados Aldama y Ábalos, que fue ministro de Transportes en el Gobierno socialista de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021.

Entre la documentación recogida en el informe de la UCO figura una carta fechada el 26 de julio de 2019, que la Guardia Civil encontró en el teléfono móvil del empresario, que refleja que el exministro envió a Aldama a Venezuela para mostrar a Guaidó su apoyo como presidente encargado de la República.

Juan Gauidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019, después de que Nicolás Maduro asumiera su segundo mandato presidencial sin el reconocimiento de la oposición venezolana, y fue reconocido como tal por más de cincuenta Gobiernos de todo el mundo.

En su carta a Guaidó, el entonces ministro ponía a disposición de Venezuela "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como todas las empresas privadas que nosotros podamos recomendar" y designaba a Aldama como persona de enlace en sus relaciones.

Ábalos trasladaba al dirigente venezolano, al que España reconoció como ganador de las elecciones celebradas en 2018 en Venezuela, su reconocimiento y el mayor interés de España por la solución de la crisis "institucional, social y económica" de su país.

El exministro socialista se convirtió el pasado 27 de noviembre en el primer diputado en activo que ingresa en prisión en España, después de que el Tribunal Supremo acordase su ingreso provisional, comunicado y sin fianza en la cárcel por su presunta implicación en actividades irregulares durante su etapa en el Gobierno.