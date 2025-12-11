Fiscalía de Perú pide ocho años y medio de cárcel para expresidente Kuczynski por colusión

El Ministerio Público, a través de la fiscal Diana Canchihuamán, del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, solicitó en su acusación también una pena de ocho años y medio de prisión para José Ortiz, y de nueve años para otros siete acusados, entre ellos Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico

De acuerdo a la acusación de la fiscal, el expresidente Kuczynski aprovechó su condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión (2004-2005) para sostener reuniones con Jorge Barata, director de Odebrecht en Perú, para presuntamente favorecer a la empresa brasileña en esta licitación.

En este concurso público, Odebrecht participó en un consorcio integrado junto a la también constructora brasileña Andrade Gutiérrez y a la peruana Graña y Montero.

"Dicho favorecimiento se habría obtenido a través de la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado, lo que representó un perjuicio económico al país por un equivalente a 108,4 millones de dólares", aseveró el Ministerio Público.

Kuczynski, que durante tres años estuvo bajo arresto domiciliario, debe enfrentar también a sus 87 años un juicio donde la Fiscalía pide para él una pena de 35 años de cárcel por lavado de dinero al, supuestamente, haber recibido sobornos de Odebrecht cuando era ministro del Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), bajo la presunta apariencia de consultorías de su empresa Westfield Capital.

En medio de los procesos penales en su contra, el expresidente ha anunciado su candidatura para senador en las próximas elecciones de 2026, lo que le conferiría nuevamente inmunidad en caso de conseguir ser elegido para esa función.

El caso Odebrecht saltó a la luz a finales de 2016, al descubrirse que la constructora brasileña había pagado entre 2005 y 2014 sobornos en más de una decena de países de América Latina y también había financiado de manera irregular las campañas electorales de distintos candidatos.

En Perú ha llevado a que sean condenados a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), mientras que Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó antes de ser detenido y Keiko Fujimori, hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000), estuvo casi año y medio en prisión preventiva.