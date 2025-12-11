Generales, comisarios políticos y ministros: los principales purgados en el Ejército chino

Durante el tercer mandato de Xi, que arrancó en 2022, la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército Popular de Liberación (EPL), redujo de siete a cuatro el número de sus miembros como consecuencia de estas purgas, la estructura más reducida desde el final del maoísmo en 1976.

Comandantes de las distintas ramas de las fuerzas armadas, comisarios políticos e incluso ministros de Defensa han estado en el punto de mira estos últimos años, con un punto culminante el pasado 17 de octubre, fecha en que las autoridades chinas anunciaron la expulsión del Ejército y del PCCh de nueve generales.

Estas son las principales figuras militares que han sido purgadas recientemente:

El caso más sonado es el de He Weidong, ex vicepresidente segundo de la Comisión Militar Central y 'número 3' en el organigrama del Ejército chino, tan solo detrás de Xi y del vicepresidente primero de la CMC, Zhang Youxia.

Antiguo responsable del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del EPL, cuerpo encargado de una eventual invasión de Taiwán, He ascendió de forma meteórica a la cúpula dirigente de la CMC en octubre de 2022 y desapareció de la escena pública en marzo de este año antes de ser acusado formalmente de corrupción.

Su reciente expulsión del Ejército y del Partido Comunista chinos fue histórica, ya que se convirtió en el primer vicepresidente uniformado de la CMC en ser depuesto durante el ejercicio de su cargo en casi seis décadas: el último había sido He Long (1967), en plena Revolución Cultural china (1966-1976).

Otra de las figuras destacadas es Miao Hua, exdirector del Departamento de Trabajo Político de la CMC y antiguo comisario político de la Armada, quien fue suspendido de sus funciones en noviembre de 2024 y destituido en junio de este año por "presunta violación grave de la disciplina", lo que en la retórica china es sinónimo de corrupción.

El derrocamiento de Miao causó desconcierto en su momento, pues ascendió a través de las filas de la extinta Región Militar de Nanjing, que abarcaba el área donde Xi Jinping consolidó su poder político, un hecho que muchos analistas interpretaron como indicio de una supuesta cercanía entre ambos.

Antes de las purgas de He y Miao, el Ejército chino ya se había visto sacudido por la destitución de dos ministros de Defensa de forma prácticamente consecutiva: Wei Fenghe (2018-2023) y Li Shangfu (marzo/octubre de 2023).

Esa sombra de sospecha también se cernió sobre el actual ministro de Defensa, Dong Jun, quien asumió las riendas de la cartera castrense en diciembre de 2023 y estuvo alejado de los focos en varios momentos de su gestión, alimentando los rumores de que estaría siendo investigado.

Si bien Dong ha salido airoso, por el momento, de las purgas, su ausencia del Comité Militar Central, donde los ministros de Defensa suelen tener asegurado un asiento, podría indicar que Xi Jinping no confía del todo en él, según los expertos.

En julio de 2023, el entonces comandante de la Fuerza de Cohetes, Li Yuchao, también fue destituido del cargo; misma suerte que corrió su sucesor, Wang Houbin, cuyo nombre figuraba en la nómina de generales purgados el pasado 17 de octubre.

Sus salidas fueron especialmente relevantes dada la naturaleza estratégica de la Fuerza de Cohetes, encargada del arsenal nuclear y de los misiles balísticos del gigante asiático y a la que también pertenecía Wei Fenghe.