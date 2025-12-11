Gran adhesión a huelga en el sector público y privado en Portugal, según central sindical

En unas declaraciones a EFE durante un piquete a la entrada del Hospital de Santa María, uno de los mayores de Lisboa, Oliveira aseguró que la huelga "está siendo un éxito".

"Basta ver la ciudad y ver que está vacía, y esto es una prueba de la adhesión de los trabajadores a este llamamiento que ha hecho la CGTP para participar activamente en la huelga general", dijo Oliveira.

El sindicalista subrayó que "hay que dar una respuesta contundente al ataque que hay en marcha por parte del Gobierno, a los cambios a la legislación laboral que son profundamente negativos para el mundo laboral".

"Estamos hablando del aumento de la precariedad -siguió-, de la desregulación de los horarios de trabajo, facilitar los despidos, atacar el derecho a la huelga, esto es lo que está sobre la mesa y ante este ataque hay una respuesta que es la lucha de los trabajadores".

La huelga general, la primera en doce años en Portugal, comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia.