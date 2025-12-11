Grupo de rescate de EE.UU. que evacuó a Machado de Venezuela niega que Trump lo contrató

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), dijo al canal CBS que se encontró con ella en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia.

"Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona", dijo Stern al canal CBS.

Reconoció que "nadie disfrutó ese trayecto, ¡especialmente María!".

Stern subrayó al canal que Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. "El Gobierno de EE.UU. no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa", afirmó.

"Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump", dijo sobre versiones que vinculan el rescate al entorno del presidente.

El veterano desmintió que la recogida fuese en Curazao y evitó hablar sobre la fase terrestre porque, "aún tenemos trabajo en Venezuela y no queremos poner en riesgo a las personas, fuentes o métodos involucrados".

Cuando se encontraron con Machado, relató a CBS, "todos estaban empapados. 'Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos. Ella también estaba fría y mojada. Fue un viaje muy arduo'", dijo Stern, quien señaló que la Premio Nobel de la Paz es la persona de más alto perfil que ha extraído.