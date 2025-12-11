Hay que aprovechar las fases de crecimiento económico para reducir la deuda, dice la OCDE

En una presentación este jueves a los medios sobre los retos que representan esas presiones, varios especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han señalado que las experiencia muestra que en muchos de los países que han conseguido reducir su deuda el crecimiento económico ha sido clave.

Por eso la organización insiste en que los periodos de fuerte actividad deben ser utilizados para poner las cuentas en orden y resistir a la tentación de dedicar una mayor recaudación simplemente para incrementar el gasto público.

En su presentación, los economistas de la OCDE mostraron cómo España será entre los grandes países miembros, según sus proyecciones, la que más tendrá que aumentar su gasto público por pensiones y sanidad, en concreto más de un 8 % del producto interior bruto (PIB) entre 2025 y 2050, y casi un 6 % únicamente por pensiones.

Le siguen en la lista Italia, con algo mas del 6 % de PIB y Alemania con cerca del 5 %, mientras el resto (Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia) están por debajo de la media de la OCDE, que roza el 3,5 %.

En su informe sobre pensiones publicado el 27 de noviembre, la OCDE indicaba que España es el país de la OCDE que más parte del PIB tendrá que dedicar al pago de las pensiones en 2050, en concreto un 17,3 % si no aplica reformas para mitigar el impacto financiero del envejecimiento demográfico, que va a ser uno de los más acusados.

Los expertos de la organización recordaron que en los países nórdicos cuando tuvieron que afrontar la crisis que vivieron en los años de 1990 entre otras cosas por una burbuja inmobiliaria llevaron a cabo reformas de fondo, que incluyeron entre otras cosas reducciones de impuestos, fijaciones de tope de gasto y una conversión parcial de sus sistemas de pensiones a la capitalización.

Una conversión que ha dado lugar una treintena de años después a grandes fondos de pensiones que en este tiempo han ofrecido fuertes rendimientos, pero la OCDE advierte de que esa transformación no está exenta de riesgos.

Para empezar, es una transición larga que puede prolongarse en una veintena de años y resultaría muy complicada donde los efectos del envejecimiento sobre el sistema de pensiones ya se hacen sentir plenamente: los economistas pusieron como ejemplo el caso de Francia.

Además, en algunos países del este de Europa donde también se produjo esa transición hubo muchos cambios de reglas que han generado desconfianza.

Para la OCDE, una fuente de inspiración son sistemas como el de Canadá que ha establecido una obligación de mantener un equilibrio financiero a largo plazo, que significa que si se produce un desvío con un mayor déficit, hay que corregirlo.