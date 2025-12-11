Hungría y Eslovaquia se oponen al uso de activos rusos para ayudar a Ucrania

"Hungría está profundamente preocupada por la reciente tendencia a eludir los procedimientos de toma de decisiones por unanimidad" de los Veintisiete y considera que ello "perjudica los procedimientos previstos en los Tratados", indicó la representación húngara ante la Unión Europea (UE) en un comunicado.

La legación diplomática magiar lamenta que la Comisión Europea "haya dejado de lado su función de guardián de los Tratados para impulsar su agenda política, eludiendo los procedimientos de toma de decisiones y las normas de votación consagrados en los Tratados".

Y advierte de la posibilidad de que Budapest pida una revisión legal de la propuesta ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno húngaro, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán, el mejor aliado de Moscú dentro de la UE, se opone al uso de los bienes rusos para la reconstrucción de Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El uso de poderes de emergencia propuesto por la Comisión Europea para congelar indefinidamente unos 210.000 millones de euros en activos rusos permite que las sanciones a Moscú no tengan que renovarse cada seis meses, como era el caso hasta ahora, lo cual exponía las medidas restrictivas a posibles vetos de países como Hungría o Eslovaquia, más cercanos al Kremlin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta haría imposible para un Estado miembro levantar las sanciones contra Rusia, o sea, vetar su aplicación, destaca el portal Hvg.hu.

También Eslovaquia reaccionó hoy recordando su rechazo a cualquier ayuda destinada a usos militares para Ucrania.

El primer ministro de ese país, el populista de izquierdas Robert Fico, descartó las propuestas de Bruselas para asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-27, incluyendo el uso de activos rusos congelados, al considerar que ayudarán a prolongar la guerra y pueden malograr el esfuerzo de paz estadounidense.

“La política de paz que defiendo constantemente me impide votar a favor de prolongar el conflicto militar, ya que destinar decenas de miles de millones de euros al gasto militar es prolongar la guerra”, escribió Fico en una carta abierta al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y reproducida en medios eslovacos.

“Sin mencionar que el uso de activos rusos congelados podría amenazar directamente los esfuerzos de paz estadounidenses, que dependen directamente del uso de estos recursos para la reconstrucción de Ucrania”, añadió el mandatario eslovaco

La cuestión de fondo del uso de los activos rusos para un préstamo que apoye la reconstrucción de Ucrania y sus necesidades financieras en el corto plazo llegará el próximo jueves a la mesa de los líderes de los Veintisiete.

Bélgica, el país en el que se encuentran la gran mayoría de estos activos inmovilizados, mantiene su veto a la propuesta por temor a represalias de Moscú y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones.