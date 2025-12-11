Irlanda asumirá la presidencia de la UE en su momento más peligroso, según un informe

Así lo recoge un documento elaborado por un grupo de expertos del Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos (IIEA) de Dublín y la consultora Deloitte, que insta a las autoridades de este país tradicionalmente neutral a "adaptarse a los riesgos de un mundo ahora peligroso".

"Los déficits de defensa de Irlanda se están notando cada vez más a nivel internacional, lo que lleva a una creciente percepción de que Irlanda está poniendo en riesgo nuestra propia seguridad y la seguridad de nuestros vecinos", indicó el informe.

Más de 50 líderes europeos -señaló el texto- visitarán la capital irlandesa durante el último semestre de 2026 en el marco de la presidencia comunitaria de turno, lo que podría ser visto por "actores hostiles como una oportunidad para perturbar y causar daño".

Los autores recordaron que, pese a su neutralidad, Irlanda está expuesta a acciones externas, como demostró la pasada semana la presencia de drones no indentificados en su espacio aéreo durante el aterrizaje en Dublín del avión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al comienzo de una visita oficial.

Estas deficiencias de seguridad ponen también en riesgo a la economía de Irlanda, donde radican un gran número de multinacionales punteras en tecnología, servicios financieros, arrendamiento de aeronaves y ciberseguridad, lo que la convierte en un "valioso objetivo de inteligencia".

El informe constató que servicios de inteligencia están "persiguiendo activamente en Irlanda a empresas" que detectan ahora "constantes evidencias de espionaje respaldado por Estados extranjeros", así como episodios de "guerra híbrida" a través de ciberataques, desinformación y ataques a infraestructuras críticas.

Los expertos resaltaron que Irlanda es un nodo clave para las comunicaciones, ya que el país alberga más del 30 % de todos los datos de la UE, mientras que en torno al 75 % de todos los cables submarinos del hemisferio norte pasan cerca o a través de aguas irlandesas para conectar mercados financieros globales y servicios en la nube.

"Debido al gran número de organizaciones involucradas directamente en Irlanda en contrarrestar las amenazas cibernéticas rusas en Ucrania, implementando sanciones a funcionarios rusos, y en contrarrestar la desinformación, es posible que pueda haber amenazas a esas organizaciones o a su personal", avisó el documento.

Los autores reconocieron que abordar las amenazas de seguridad en Irlanda conlleva "abrir un debate polémico sobre la cuestión relacionada, pero separada, con la neutralidad", pues muchos relacionan "erróneamente" un aumento del gasto en defensa con la eventual entrada en la OTAN.

"La neutralidad significa que Irlanda, como nación, tiene que ser capaz de identificar amenazas a nuestra seguridad, proporcionar un nivel apropiado de disuasión y, si es necesario, defenderse eficazmente contra estas amenazas", agregó el informe.