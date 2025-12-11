Italia llamada a una huelga general criticada por el Gobierno como un fin de semana largo

La huelga está convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato más importante del país, para protestar contra unos presupuestos que, según ellos, afectan negativamente a los trabajadores: "Ya no se llega a fin de mes, se es pobre trabajando", ha proclamado el secretario general, Maurizio Landini, en redes sociales.

El sindicato sostiene que las condiciones del país empeoran cada día, con un crecimiento "nulo" y un proceso de desindustrialización por el que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada por solucionar", tal y como denunciaron en la convocatoria.

Y la jornada cae, como ha ocurrido en anteriores convocatorias, en viernes, un hecho que el Gobierno italiano no ha dudado en criticar como una excusa de los sindicatos para que los trabajadores disfruten de un día más libre coincidiendo con el sábado y el domingo.

Incluso la primera ministra, Giorgia Meloni, ironizó en X cuando se anunció la convocatoria de huelga "¿En qué día de la semana cae el 12 de diciembre?".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los sindicatos se han defendido en repetidas ocasiones de estas acusaciones, alegando que el Gobierno está desviando el foco de atención de lo importante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es una cortina de humo porque no quieren hablar de la pobreza que aumenta, de los salarios que no crecen, de la industria italiana que está perdiendo muchísimo", sostiene en una entrevista telefónica con EFE el responsable nacional de políticas europeas e internacionales de la CGIL, Salvatore Marra.

El dirigente sindical también pidió respeto, "porque quien hace huelga pierde un día de salario": "Que se lo vayan a decir a los enfermeros, a quienes conducen autobuses o trenes, o a quienes trabajan en la restauración, comercio… donde se trabaja lunes, martes, sábado, domingo, a todas horas", dice.

Pero fuentes del Ministerio de Trabajo, uno de los más afectados por las huelgas y liderado por el vicepresidente Matteo Salvini, insisten a EFE que "el viernes se ha convertido en una costumbre y parece más un intento de alargar el fin de semana de Landini que una elección para reivindicar supuestos derechos".

"Estamos trabajando en una norma para encontrar un equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho de los ciudadanos, incluso endureciendo las sanciones para quienes se declaran en huelga a pesar de que comisiones externas declaren la ilegalidad de la manifestación, como ha sucedido recientemente", subrayan.

La de este viernes es la segunda huelga general convocada en el país en apenas tres meses: la anterior tuvo lugar a finales septiembre protesta por la guerra en Gaza y en apoyo a la entrada de ayuda humanitaria.

Sin embargo, en el último lustro se han registrado decenas de parones en los servicios tanto públicos como privados en distintas regiones de Italia.

En lo que va de año, según datos del ente público Comisión de Garantía de Huelga, se han declarado 1.471 huelgas en diversos sectores, como el transporte, la sanidad o la educación. En 2024 fueron 1.633.

Marra sostiene que estas huelgas son esenciales para que los trabajadores "hagan oír su voz" ante un Gobierno" que "no está haciendo nada".

La convocatoria de huelga de mañana en Italia está dirigida a los trabajadores de todos los sectores, públicos y privados, e incluye la celebración de manifestaciones en las principales ciudades, como Florencia (norte), a la que asistirá Landini, así como en Roma (centro), Génova (norte), Nápoles (sur), Ferrara (norte) y Bari (sur), entre otras. EFE,