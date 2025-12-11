Japón celebra la elección de Takaichi como tercera mujer más influyente en la lista Forbes

Takaichi "es la más trabajadora y la que más sabe sobre políticas", aseguró en su rueda de prensa diaria el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, que enfatizó su capacidad de estudio y comprensión de la realidad internacional, al ser preguntado por el premio.

Kihara también prometió que el Ejecutivo seguirá trabajando por la igualdad de género, y dijo que está sugiriendo a las formaciones políticas del país que promuevan la participación de mujeres candidatas, además de avanzar medidas contra el acoso o para dar asistencia a las familias.

Takaichi hizo historia el pasado octubre al convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno japonés, tras su victoria en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) motivadas por la dimisión de su predecesor, Shigeru Ishiba.

En su lista, publicada este miércoles, Forbes destacó que la japonesa, a la que describió como "una firme conservadora", toma las riendas de "una economía de 4.200 millones de dólares en un momento en que convergen la seguridad de los semiconductores, la reconfiguración de la defensa y la presión demográfica".

Takaichi fue superada en la lista por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y se ubicó un puesto por delante de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.