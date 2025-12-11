Jorge Quiroga señala a Arce y Morales por presunta corrupción en fondo indígena en Bolivia

En un mensaje en sus redes sociales, Quiroga (2001-2002), que lidera a la alianza Libre, la principal fuerza opositora en el Legislativo, reiteró sus denuncias del "saqueo" y "derroche" que hubo en el país durante los Gobiernos de Morales (2006-2019) y Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS).

"La parte más simbólicamente dolorosa de esta gastadera y robadera fue el Fondo Indígena, que recibió 1.000 millones de dólares, por concepto del 5% del IDH", el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), indicó Quiroga.

El exgobernante sostuvo que "este dinero debió ser para los indígenas en zonas rurales, para los más pobres y necesitados", pero que "el masismo (los militantes del MAS) y sus amigotes se apoderaron de casi toda esta plata de los pueblos indígenas, con transferencias directas a cuentas personales, proyectos fantasmas, o deficientes".

"El cajero de este saqueo fue Arce. Los operadores varios ministros y dirigentes azules. El jefe del saqueo fue Evo Morales, quien manipuló y maltrató a los que se decía representar", aseguró Quiroga.

El político propuso la creación de una "Comisión de la Verdad" designada por el Parlamento para investigar "toda la robadera y gastadera" en las dos décadas de los Gobiernos del MAS, para que los responsables "respondan ante la justicia y que los ladrones devuelvan toda la plata que se robaron".

Arce fue detenido el miércoles, investigado por su presunta responsabilidad en un caso de supuestos malos manejos en el llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), cuando era ministro de Economía de Morales.

Arce es investigado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque en su condición de ministro de Economía "en las gestiones 2009-2010 y para adelante ha hecho los desembolsos" de recursos del citado fondo para proyectos que "nunca han tenido finalización", según el fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo.

Cardozo informó este jueves que "no se descarta la posibilidad de que se pueda llamar a declarar al señor Evo Morales, ya que él era la máxima autoridad" en ese entonces.

El exmandatario y líder cocalero no se ha pronunciado hasta el momento sobre la detención de Arce, ni por el caso de desfalco en el Fondo Indígena que volvió a la agenda pública la semana pasada, con la detención de una exdiputada del MAS.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, desde octubre de 2024, por un proceso penal en su contra por trata agravada de personas, acusado de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo, cuando ejercía sus funciones como mandatario.

Desde entonces, sus seguidores mantienen vigilias e incluso cavaron zanjas en el lugar donde está el exgobernante para evitar su captura, que sigue vigente pero que la Policía aún no la ejecuta.

Por su parte, Arce culminó el pasado 8 de noviembre una gestión presidencial que estuvo marcada por su pelea con Morales por el control del Gobierno y el MAS, y por la candidatura de ese partido para las elecciones generales realizadas este año, que ganó el centrista Rodrigo Paz.