Josep Carreras recauda casi 3,5 millones de euros en gala benéfica alemana

"Me inclino ante nuestros donantes por su generoso y constante apoyo. Desde nuestra primera gala en diciembre de 1995 hemos recibido alrededor de 250 millones de euros en donaciones. Con este dinero promovemos desde hace tres décadas la investigación médica y proyectos sociales", declaró Carreras visiblemente emocionado.

El comunicado recuerda que "cada euro no sólo alivia el sufrimiento y salva vidas", sino que también es un paso hacia el gran objetivo del cantante de que la leucemia sea curable, siempre y para todos.

En la gala, retransmitida por la televisión pública regional MDR desde Leipzig, Carreras contó con el apoyo, entre otros artistas nacionales e internacionales, del cantante hispano-alemán Álvaro Soler y el tenor mexicano Rolando Villazón.

El año pasado, la gala logró recaudar 3.549.283 euros para la lucha contra la leucemia.

Carreras, que este mes cumplió 79 años, logró recuperarse con éxito de la leucemia que le fue diagnosticada en 1987 gracias a un trasplante de su propia médula ósea.

Un año después creó la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y en 1995 la división alemana, con sede en Múnich.

Ese mismo año celebró la primera gala televisada en Alemania con el fin de recaudar junto a artistas amigos fondos para luchar contra la leucemia.

Desde su creación, la división alemana ha logrado recaudar alrededor de 250 millones de euros en donaciones y financiar más de 1.500 proyectos sociales, de investigación y tratamiento, así como infraestructuras.