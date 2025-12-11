Kiev habla hoy de garantías de seguridad con Europa tras responder a Trump sobre su plan

“Para mañana”, dijo Zelenski en su discurso diario a la nación del miércoles por la noche, “preparamos una reunión de la Coalición de los Voluntarios, más de 30 países trabajan con Ucrania para garantizar la seguridad por tierra, mar y aire”.

Según la publicación estadounidense Axios, Ucrania respondió el miércoles a la propuesta de paz de 20 puntos que promueve la administración de Trump tras las revisiones hechas en diversos encuentros con separado de sus emisarios con ucranianos y rusos a un documento inicial que contenía 28 puntos y recogía varias exigencias de máximos del Kremlin.

Zelenski también adelantó en su último discurso a la nación que mantendrá la semana que viene nuevas reuniones bilerales con socios europeos para seguir dando forma a los documentos que han de definir los pasos para terminar la guerra y reforzar a Kiev tras el conflicto.

El presidente ucraniano volvió a explicar que espera elaborar con EE.UU. y Europa tres documentos distintos. Uno de ellos para poner fin a la guerra con el acuerdo de Rusia y los otros dos para que Ucrania reciba garantías de seguridad y de inversiones para su reconstrucción tras la guerra.

Zelenski y algunos de sus principales colaboradores se reunieron ayer de forma telemática con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent; el inversor y emisario de Trump para las negociaciones con Ucrania y Rusia, Jared Kushner, y el jefe de BlackRock, Larry Fink. BlackRock es la firma de gestión de activos más grande del mundo y ya había mostrado interés en el pasado en implicarse en la reconstrucción de Ucrania.

Esta reunión puede ser considerada, según Zelenski, como la primera del grupo de trabajo que liderará los esfuerzos para reconstruir y relanzar económicamente a Ucrania tras la guerra.

Zelenski -que también ha mantenido las primeras consultas con el Parlamento para abordar la posibilidad de cambiar la ley y poder celebrar elecciones en medio de la guerra, como ha vuelto a exigirle Trump- dijo en su discurso nocturno que espera desarrollar “un plan de acción económica” en el que Europa también esté implicada.

Este mismo miércoles, los ministros para Asuntos Europeos de la UE se reúnen en la ciudad ucraniana de Leópolis con la cuestión del uso de los activos rusos congelados sobre todo en Bélgica para seguir apoyando a Ucrania.

Bélgica se opone a dar este paso por temor a las posibles consecuencias financieras para el país.

Trump ha mostrado interés en usar los fondos rusos congelados en Occidente para reconstruir Ucrania tras la guerra con un acuerdo aceptado por Rusia del que se beneficie de forma prioritaria EE.UU.

La UE rechaza esta opción y pide más protagonismo en el proceso de reconstrucción.