Kirguistán rechaza propuesta del presidente Zhapárov de restablecer la pena de muerte

"Tras un debate social la mayoría de los participantes se expresó en contra de la pena de muerte", señaló la diplomacia kirguisa en un comunicado publicado en su portal oficial.

Exteriores señaló que "los cada vez más frecuentes casos de asesinatos con agravantes de menores de edad y mujeres impactaron a toda la sociedad".

"El jefe de Estado, preocupado por el incremento del número de crímenes crueles contra mujeres y niños (...) encargó a las autoridades del país presentar una propuesta para un cambio de las leyes que prevea la posibilidad de aplicar la pena de muerte por la violación de menores y los asesinatos vinculados a violaciones", indicó la Cancillería kirguisa.

El Gobierno presentó dos documentos para efectuar los cambios correspondientes por medio de una enmienda constitucional, que fueron llevados a debate público según estipulan las leyes kirguisas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras este proceso, el Tribunal Constitucional de Kirguistán "dictaminó que el restablecimiento de la pena de muerte por medio de una enmienda constitucional es inadmisible e imposible", por lo que las propuestas de Zhapárov y el Gobierno no tienen lugar a trámite.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Kirguistán, como Estado de derecho, continuará cumpliendo los compromisos internacionales asumidos. Junto a ello, en el marco de las actuales circunstancias, continuará el trabajo para efectuar cambios a la legislación nacional para incrementar las penas por crímenes contra menores y mujeres", concluyó Exteriores.