Kremlin confirma que Putin se reunirá mañana con líderes de Irán, Pakistán e Irak

"Habrá una conversación con el homólogo turkmeno (Serdar Berdimujamédov). Además, habrá reuniones con el presidente de Irán Pezeshkian, el primer ministro de Pakistán Sharif. También están previstos encuentros con el presidente de Irak, Latif Rashid, y el presidente de Turquía Erdogan", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

Horas antes Peskov ya había confirmado la reunión de Putin y Erdogan mañana en Asjabad, que será la primera desde el encuentro mantenido entre ambos en China en septiembre pasado en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

El portavoz del Kremlin aseguró que mañana a Putin le espera un día muy "ajetreado" con una "maratón de reuniones" tras lo que el líder ruso abandonará Turkmenistán y volará en la noche del viernes de vuelta a Rusia.

Numerosos líderes de la región eurasiática han confirmado su presencia mañana en el foro en Asjabad con ocasión de los 30 años de la declaración de neutralidad de la conocida como 'república del gas' por sus ingentes recursos energéticos.

